Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im Januar 2021

Bleibt zu Hause: Große Auswahl von Serien und Filmen bei Netflix

1. Januar 2021

Headspace: Eine Meditationsanleitung - Netflix Original Serie

Traumhaus-Makeover: Staffel 2 - Netflix Original Serie

Monarca: Staffel 2 - Netflix Original Serie

What Happened to Mr. Cha? - Netflix Film

Minimalismus: Weniger ist jetzt - Netflix Original Dokumentation

2. Januar 2021

Asphalt Burning - Netflix Film

5. Januar 2021

¡Nailed It! Mexico: Staffel 3 - Netflix Original Serie

Die Geschichte der Schimpfwörter - Netflix Original Serie

Gabby's Dollhouse - Netflix Kids & Family

6. Januar 2021

Tony Parker - Der letzte Wurf - Netflix Original Dokumentation

Jenseits des Todes - Netflix Original Dokumentation

7. Januar 2021

Pieces of a Woman - Netflix Film

8. Januar 2021

Lupin - Netflix Original Serie

Die härtesten Gefängnisse der Welt: Staffel 5 - Netflix Original Serie

Azizler - Alle zusammen für sich - Netflix Film

Pretend it's a City: Miniserie - Netflix Original Dokumentation

Der kleine Bheem: besonders stark zum Drachenfestival- Netflix Kids & Family

Geheime Welt Idhún: Teil 2 - Netflix Anime

11. Januar 2021

Crack: Kokain, Korruption und Konspiration - Netflix Original Dokumentation

13. Januar 2021

Night Stalker: Auf der Jagd nach einem Serienmörder: Miniserie - Netflix Original Dokumentation

15. Januar 2021

Das Klunkerimperium - Netflix Original Serie

Disenchantment: Teil 3 - Netflix Original Serie

Outside the Wire - Netflix Film

Der doppelte Vater - Netflix Film

Carmen Sandiego: Staffel 4 - Netflix Kids & Family

19. Januar 2021

Hallo Ninja: Staffel 4 - Netflix Kids & Family

20. Januar 2021

Verwechselt - Netflix Original Serie

21. Januar 2021

Riverdale: Staffel 5 - Netflix Original Serie

22. Januar 2021

Busted!: Staffel 3 - Netflix Original Serie

Fate: The Winx Saga - Netflix Original Serie

Blown Away: Staffel 2 - Netflix Original Serie

Salir del ropero - Netflix Film

Der weiße Tiger - Netflix Film

Jurassic World: Neue Abenteuer: Staffel 2 - Netflix Kids & Family

26. Januar 2021

Snowpiercer: Staffel 2 - Netflix Original Serie

Go Dog Go - Netflix Kids & Family

29. Januar 2021

Die Ausgrabung - Netflix Film

Abenteuer 'Ohana - Netflix Film

Bajocero (Unter Null) - Netflix Film

We Are: The Brooklyn Saints - Netflix Original Dokumentation

31. Januar 2021

Unheimliche Gegner - Netflix Original Serie

Erscheint im Januar

Cobra Kai: Staffel 3 - Netflix Original Serie

Bonding: Staffel 2 - Netflix Original Serie

The Netflix Afterparty - Netflix Original Serie

50 m² - Netflix Original Serie

Der Video-Streaming-Anbieter Netflix startet mit insgesamt 45 neuen Filmen und Serien in das neue Jahr 2021. Zu den Highlights im Januar gehören unter anderem die Premiere von Lupin und neue Folgen von Cobra Kai, Snowpiercer, Riverdale und Disenchantment. Bei den zeitweilig exklusiven Lizenztiteln konnte Netflix namhaften Film- und Serien-Nachschub gewinnen, wie der neue Trailer zeigt.Sollte sich der Lockdown hinsichtlich der Coronavirus-Pandemie verlängern, scheinen Kunden von Netflix gut gerüstet zu sein. Im Be­reich der so genannten Original-Serien geht man bereits ab dem 8. Januar mit Lupin an den Start, einer Drama-Reihe mit dem fran­zö­si­schen Schauspieler Omar Sy (Ziemlich beste Freunde) in der Hauptrolle. Im gleichen Genre zeigen sich Shia LaBeouf und Vanessa Kirby im neuen Original-Film Pieces of a Woman ebenso Anfang des kommenden Monats. Ende Januar gibt es zudem weitere Episoden von Snowpiercer (Staffel 2) und Riverdale (Staffel 5) im wöchentlichen Rhytmus zu sehen.Wer in der dunklen Jahreszeit etwas zum Lachen sucht, kann sich hingegen auf neue Folgen von Cobra Kai und Disenchantment freuen, die exklusiv bei Netflix zu sehen sind. Ebenso schiebt der Streaming-Dienst die sechste Staffel von Brooklyn Nine-Nine in deut­scher Synchronisation nach. Als namhafte Lizenztitel werden im Überblick der Januar-High­lights weiterhin Filme wie Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu und Red Sparrow sowie Serien wie How to Get Away with Murder (Staffel 5) aufgeführt. Im Bereich Kids & Family zeigt man zudem Filme und Serien wie Carmen Sandiego, Jurassic World, Go Dog Go Hallo Ninja und Der kleine Bheem.