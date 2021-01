Netflix erhöht Abonnement-Kosten in Großbritannien rund 15 Prozent

Der Streaming-Anbieter Netflix erhöht nun auch in Großbritannien seine Preise. Dabei wird nun das Abo für die HD- und Ultra-HD-Tarife um zwei Pfund teurer. Ob das neue Preis-Modell so auch demnächst in Deutsch­land folgen wird, ist unbekannt.

Neue Preise für Deutschland geplant?

Denkbar ist es allerdings schon, denn die Preiserhöhung in Großbritannien folgt auf das Anheben der Abonnements-Preise in den USA und in Österreich. Das berichtet das Online-Magazin der BBC News . Die neue Staffelung ist wie folgt: Das Standard-Abo kostet künftig 9,99 anstatt 8,99 britische Pfund. Das Premium-Abo erhöht sich von bisher 11,99 auf neu 13,99 britische Pfund. Das Basis-Abo bleibt bei 5,99 britischen Pfund.Schaut man dabei zurück, wie es der Streamingdienst in den vorangegangenen Jahren gehandhabt hatte, dürfte die Erhöhung der Preise auch in Deutschland schon beschlossene Sache sein. Es gab mit zeitlichen Verzögerungen dann auch Erhöhungen in Deutschland. Nach außen gedrungen ist davon bisher aber noch nichts. Die neuen Preise gelten dabei dann zunächst immer nur für Neukunden, also für alle Neueinsteiger. Wer bereits ein Abonnement abgeschlossen hat, zahlt erst nach dem Ablauf der aktuellen Abrechnungsphase dann mehr.In der Gerüchteküche wurde bereits gemunkelt, ob Netflix die Änderung der Mehrwertsteuer in Deutschland nicht gleich für eine Anpassung nutzen wird. Das ist bisher ausgeblieben, was aber nicht heißt, dass das Unternehmen in Kürze die Nutzer über Änderungen informieren könnte.Netflix hat es wie auch andere Streaming-Anbieter im Corona-Jahr auf jeden Fall geschafft, stabil zu wachsen und neue Abonnenten zu gewinnen. Netflix hatte dabei in den ersten beiden Quartalen des Jahres 2020 schon mehr Neukunden gewonnen, also im ganzen Jahr 2019. Dennoch lief es 2020 nicht in allen Bereichen reibungslos. Probleme gibt es zum Beispiel bei den Eigenproduktionen, deren Pläne durch die weltweite Pandemie durcheinandergeraten sind.