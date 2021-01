Netflix, Prime Video & Disney+: Die Highlights der neuen Woche

Die zweite Januarwoche eröffnen die drei Video-Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ mit mehr als 20 neuen Filmen und Serien. Zu den Highlights der nächsten Tage gehören die Premiere von WandaVision und neue Folgen von American Gods.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 2)

Crack: Kokain, Korruption und Konspiration ab 11. Januar

Night Stalker: Auf der Jagd nach einem Serienmörder ab 13. Januar

Das Klunkerimperium ab 15. Januar

Disenchantment: Teil 3 ab 15. Januar

Outside the Wire ab 15. Januar

Der doppelte Vater ab 15. Januar

Carmen Sandiego: Staffel 4 ab 15. Januar

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 2)

American Gods - Staffel 3 ab 11. Januar

The Magicians - Staffel 4 ab 11. Januar

Pride ab 11. Januar

The Beach ab 12. Januar

La La Land ab 12. Januar

The Room ab 13. Januar

One Night in Miami ab 15. Januar

Der Spion von nebenan ab 15. Januar

James May: Oh Cook - Staffel 1 ab 15. Januar

Kein Ort ohne dich ab 16. Januar

Neue Filme und Serien bei Disney+ (KW 2)

WandaVision ab 15. Januar

Brain Games (Staffel 7) ab 15. Januar

Dr. Dolittle 3 ab 15. Januar

Notre-Dame: Kampf gegen die Flammen ab 15. Januar

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Im Gegensatz zu den letzten Wochen steht vom 11. bis 17. Januar nicht Netflix mit nam­haf­ten Filmen und Serien im Mittelpunkt, sondern die beiden Konkurrenten Prime Video und Disney+. Bei Amazon läuft schon jetzt die dritte Staffel von American Gods und die vierte Season von The Magicians an. Außerdem zeigt man Blockbuster wie La La Land und The Beach nebst dem Drama One Night in Miami mit Eli Goree als Muhammad Ali. Disney sorgt zudem für den ersten Marvel-Nachschub des Jahres und startet mit der Serie WandaVision, von der Kritiker bereits überzeugt sind Nachdem Netflix in der Neujahrswoche mit Pieces of a Woman und Lupin einen starken Auf­takt 2021 hinlegen konnte, werden in dieser Woche kleinere Brötchen gebacken. Mit dem Klun­ker­imperium und dem dritten Teil von Disenchantment zeigt man zwar zwei Original-Serien, doch im Januar stehen nur noch die fünfte Staffel von Riverdale (21.01.) und weitere Folge von Snowpiercer (26.01.) auf der Liste bekannter Franchises. Als zeitweilig exklusive Lizenztitel sieht man in dieser Woche Meisterdetektiv Pikachu und bereits seit 10. Januar die sechste Staffel von Brooklyn Nine-Nine.