Zahl der UFO-Sichtungen steigt in der Corona-Zeit rasant an

Das Durcheinander in der Corona-Krise wurde entweder von Aliens als Chance wahrgenommen oder viele Menschen hatten wirklch extrem viel Langeweile - auf jeden Fall ist die Zahl der UFO-Sichtungen in den letzten Monaten rasant gestiegen.

Hochkonjunktur für krude Theorien

Siehe auch:

Das National UFO Reporting Center, eine in den USA ansässige unabhängige Organisation, die Sichtungsmeldungen sammelt, verbuchte in diesem Jahr bereits über 5000 entsprechende Berichte. Das sind immerhin 51 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres, berichtete das Wall Street Journal . Der April sei dabei mit 20 Prozent aller Meldungen der stärkste Monat gewesen.Der 72-jährige Peter Davenport, der das UFO-Zentrum leitet, hat noch nie in seiner über 25-jährigen Tätigkeit für die Organisation so viel zu tun gehabt. Obwohl inzwischen die meisten Berichte online übermittelt werden, stand das Telefon nicht mehr still. Er habe seinen Anschluss regelmäßig abschalten müssen, um auch mal Pausen einlegen zu können, was zuvor noch nie der Fall gewesen sei.Was genau zu dem Ansturm führte, lässt sich kaum hundert­pro­zentig sicher sagen. Es ist aller­dings ziem­lich wahr­schein­lich, dass sich zahl­reiche Menschen mel­deten, weil sie schlicht nichts besse­res zu tun hatten. Wäh­rend die Leute sonst arbei­ten gehen, sich danach um Haus­halt und Fami­lie kümmern und am Abend noch diversen Frei­zeit-Akti­vitä­ten nach­gehen, saßen sie in der Hoch­phase der Corona-Krise wochen­lang fast nur zu­hause herum. Da kommt es dann schnell mal vor, dass klei­ne Licht­erschei­nungen oder Satel­liten am Himmel wahr­genommen und als UFO inter­pre­tiert werden, die man sonst kaum gesehen und meist schnell wieder ver­gessen hätte.Hinzu kommt, dass in den vergangenen Monaten ohnehin viel mehr Menschen anfällig für verschiedenste krude Theorien waren, die in verschiedenster Form durch das Internet geistern. Immerhin erlebten auch zahlreiche andere Verschwörungstheorien in der letzten Zeit einen unglaublichen Aufschwung.