2020 Game: Browser-Spiel bringt das Horror-Jahr zurück - mit viel Witz

Man muss wohl keinem auf diesem Planeten erklären, warum 2020 ein - man kann es nicht anders sagen - Kackjahr war. Dabei denken die meis­ten natürlich an die Pandemie. Doch 2020 hatte auch andere tragische und traurige Ereignisse zu bieten - wie uns "2020 Game" erinnert.

Sechs Monate Arbeit

Die Corona-Pandemie beherrscht seit mittlerweile fast einem Jahr unser Leben und hat heute die traurige Marke von weltweit zwei Millionen Toten überschritten. Das vergangene Jahr war aber auch aus anderen Gründen merk- und denkwürdig, wie uns 2020 Game in Erinnerung ruft (via derStandard ).Dabei handelt es sich um ein simples, aber mit viel Liebe zum Detail gestaltetes Browser-Spiel im 8-Bit-Stil. Ein Protagonist beginnt seine Jump-and-Run-Reise in 2019. In diesem Jahr ist noch alles in Ordnung, doch schnell entfaltet 2020 seine verheerende Wirkung. Denn man springt gleich in die erste Katastrophe: die australischen Buschfeuer.Nachdem man dort einen Koala gerettet hat, kündigt eine Fledermaus mehr Unheil an, gemeint ist natürlich das Coronavirus . Fortan gehören die Viren zu den Haupthindernissen und der springende und rennende Protagonist muss Klopapier kaufen, an geschlossenen Fitness-Studios, Restaurants und Kinos vorbeilaufen, einen Börsen-Crash überstehen und sich in Quarantäne begeben.Es werden aber auch noch andere Ereignisse thematisiert, darunter der Tod George Floyds und die Black Lives Matter-Proteste, die 5G-Einführung, TikTok sowie die US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen. Hat man es dann in das Jahr 2021 geschafft, dann wird alles... verraten wir an dieser Stelle nicht.Jedenfalls gibt es am Ende des liebenswerten und humorvollen Mini-Spiels einen Spenden-Button. Denn das Spiel eines Hobby-Entwicklers namens Max Garkavvy ist dessen Angaben nach sein erstes. Es ist in einem Zeitraum von sechs Monaten entstanden und Garkavvy schreibt, dass er seine Leidenschaft zum Beruf machen will und deshalb um Spenden bittet, wenn einem das Spiel gefallen hat.