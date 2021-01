Zahlen zu Elektrotretrollern: 1570 Unfälle und 7 Tote in neun Monaten

Wie steht es um die Verkehrs-Bilanz nach dem Start von Elektrorollern in Deutschland? Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, hatten sich in den ersten 9 Monaten des letzten Jahres 1570 Unfälle ereignet. Besonders tragisch: In sieben Fällen kam es in der Folge zum Tod.

Elektroroller auf deutschen Straßen: Eine Bilanz während Corona

Dass die Corona-Krise auch auf die Mobilität mit Elektrorollern einen großen Einfluss hat, ist klar. Die Aussagekraft, die aktuelle Erhebungen in Bezug auf die Verbreitung und Nutzung der neuen Fortbewegungsmittel leisten können, sind dadurch natürlich beschränkt. Trotzdem liefert das Statistische Bundesamt eine Auswertung, was sich rund um E-Scooter zwischen Januar und September 2020 an Verkehrsrechtlich relevanten Ereignissen ereignet hat. Demnach registriert die Polizei in den ersten neuen Monaten 2020 in Deutschland insgesamt 1570 Unfälle mit Elektrokleinstfahrzeugen.Wie die Statistiker im Staatsauftrag ausführen, hatten sich dabei 1096 leichte Verletzungen ereignet, 269 E-Scooter-Nutzende mussten mit schweren Verletzungen behandelt werden. Tragische Realität: Für sieben Menschen brachten Unfälle im Zusammenhang mit E-Scootern zwischen Januar und September 2020 den Tod. Hier bietet sich natürlich auch ein Vergleich mit anderen Verkehrsmitteln an, der zeigt, wie sehr E-Scooter noch in der Transport-Nische stecken.So hat die Polizei deutschlandweit in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 rund 73293 Unfälle mit Personenschaden registriert, an denen Fahrradfahrende beteiligt waren. 14128 wurden schwer verletzt, 59633 erlitten leicht Verletzungen. 351 Fahrradfahrende kamen ums Leben. Corona und die veränderte Mobilität vieler lässt die Zahl der Straßenverkehrsunfälle zwar mit 15,4 % insgesamt deutlich sinken, auf dem Fahrrad ereigneten sich aber sogar vier Prozent mehr Unfälle.