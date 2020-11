Kumulatives Update für Windows Insider im Dev-Channel als Updatetest

Microsoft hat ein neues kumulative Update für das Windows Insider Programm herausgegeben. Die Aktualisierung steht im Dev-Channel bereit und bringt Buildnummer 20262.1010. Zu den Änderungen gibt es kaum Informationen, Neues ist aber nicht in Sicht.

Die neue Version bringt nach den ersten Erkenntnissen nur wenige Änderungen mit sich. Es gibt derzeit aber keine genauen Details, da es noch keine mit dem Update veröffentlichten Release Notes gibt. Microsoft hat die neue Aktualisierung mit der Kennzeichnung KB4594431 veröffentlicht. Da es sich um ein Insider-Update handelt, gibt es aber noch keinen entsprechenden KB-Artikel mit den weiterführenden Einzelheiten zum Update. Microsoft kündigte die Aktualisierung bisher nur im Windows Blog an. Laut Windows-Manager Brandon LeBlanc testet sein Team weiterhin den Update-Prozess. Die neue Version dient nur der Verbesserung.Da heißt es:Diese Meldung über die Testung der Servicing-Pipeline haben wir in letzter Zeit des Öfteren gesehen. Im September hatte das Insider-Team ein Build zurückziehen müssen , da es Problem mit dem Update gab. Dann fingen die Tests an.Im Anschluss und wahrscheinlich als Kon­se­quenz nach den Problemen wurden immer wieder nach dem regulären Kanal-Update noch weitere kumulative Updates zum Test der Service-Pipeline veröffentlicht. Die Probleme beim Update-Prozess beziehungsweise bei der Installation der neuen Versionen traten dabei nicht nur bei den Insider-Bilds auf, sondern auch bei den regulären Patch-Day-Updates. Bisher gibt es allerdings wenige Details zu den fortlaufenden Versuchen. Auch in den ein­schlägigen Foren ist es ruhig, man kann nur spekulieren, was beim Windows-Team derzeit genau getestet wird.