Microsoft Authenticator: Synchronisation von Edge-Passwörtern möglich

Der Redmonder Konzern Microsoft hat eine neue Aktualisierung für die Android-Variante der Authenticator-App bereitgestellt. Mit der neuen Ver­sion der Anwendung haben die Nutzer die Option, ihre im Edge-Browser abgelegten Passwörter mit anderen Plattformen zu synchronisieren.

Passwörter werden direkt vorgeschlagen

Funktion wird zunächst noch getestet

Microsoft

Das geht aus einem Bericht vom Windows Blog Italia (via MSPoweruser ) hervor. Beim aktuellsten Beta-Build des Microsoft Authenticators für Android handelt es sich um die Ver­sion 6.2012.8268. Neben einigen Bugfixes und kleineren Verbesserungen haben die Red­mon­der das Tool mit einem neuen Feature zum Übertragen von Kennwörtern ausgestattet.Die Funktion ermöglicht es, Passwörter zwi­schen verschiedenen Geräten, die mit dem gleichen Microsoft-Konto verknüpft sind, zu übertragen. So werden am Desktop-Rechner eingegebene Kennwörter automatisch auch auf dem Smartphone vorgeschlagen.Hierbei sollten die Nutzer der App jedoch be­ach­ten, dass das Feature momentan noch ge­tes­tet wird. Zum aktuellen Zeitpunkt soll die Funktion lediglich bei einem Teil der Nut­zer zum Vorschein kommen. Damit haben nicht alle Nutzer der Beta-Version die Chance, das neue Fea­tu­re zu nutzen und die im Edge-Browser gesich­er­ten Passwörter auszutauschen.Um die hinzugefügte Synchronisations-Funktion verwenden zu können, muss die neueste Beta-Version des Microsoft Authenticators heruntergeladen werden. Die Installation kann wie üblich über den Google Play Store durchgeführt werden. Um sich am Beta-Programm an­zu­mel­den, sollte diese Seite aufgerufen werden. Die reguläre Version steht hier bereit.