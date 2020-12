Apples eigenes 5G-Modem ist in Arbeit: Doch es gibt einen Haken

Apple hat damit begonnen, sein eigenes Mobilfunkmodem zu entwickeln. Mit diesem Schritt dürfte Apple langfristig gesehen alle Komponenten von Qualcomm ersetzen können - mit dem Chiphersteller hatte der iPhone-Produzent sich zuvor jahrelang gestritten.

Derzeit kommt das Modem von Qualcomm

Das berichtet das Online-Magazin Bloomberg . Apple hatte dabei Mitte 2019 die Übernahme der Intel-Modemsparte verkündet, nun gibt es neue Details, wie Apple mit den neuen Möglichkeiten bisher gearbeitet hat. So heißt es jetzt, dass Apples Chipsparten-Chef Johny Srouji in einem internen Townhall-Meeting angekündigt hat, dass Apple die Arbeit an einer kompletten Neuentwicklung eines 5G-Mobilfunkmodems begonnen habe. Auch an LTE-Modems wird bereits gearbeitet."In diesem Jahr haben wir mit der Entwicklung unseres ersten internen Mobilfunkmodems begonnen, das einen weiteren wichtigen strategischen Übergang ermöglichen wird. Langfristige strategische Investitionen wie diese sind ein entscheidender Bestandteil, um unsere Produkte zu ermöglichen und sicherzustellen, dass wir eine reichhaltige Pipeline an innovativen Technologien für unsere Zukunft haben", zitiert Bloomberg Johny Srouji.Die neuesten iPhones mit 5G verwenden entsprechende Teile von Qualcomm. Zuvor verwendete Apple über jahrelang Teile von Intel, dann übernahm der Konzern die Geschäftseinheit von dem Chiphersteller komplett, um unabhängiger zu werden.Die Apple-Modems sollen in künftigen Geräten zum Einsatz kommen. Womöglich findet die Eigenentwicklung dann bereits den Weg in das iPhone 13. Allerdings gibt es eine Vereinbarung mit Qualcomm, die einen sechsjährigen Lizenzierungspakt ab dem Jahr 2019 vorsah. Die genauen Details zu diesem Deal sind aber nicht bekannt. Es wird daher vermutet, dass Apple schon im kommenden Jahr die eigenen Chips verwenden wird.