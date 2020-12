Apple MagSafe Duo: Ladegerät für iPhone und Watch jetzt erhältlich

Nachdem Apples neuer MagSafe Duo-Charger als Teil des diesjährigen iPhone 12-Launches zunächst ohne konkretes Veröffentlichungsdatum an­ge­kün­digt wurde, ist das multifunktionelle Ladegerät ab dem 2. De­zem­ber im Online-Handel erhältlich.

Ladematten für iPhone und Apple Watch

Alle News und Infos zu iPhone, iPad & Co.

Apple

Obwohl Apple den MagSafe Duo Charger bereits seit Oktober als "coming soon" gelistet hat­te, waren bis jetzt keine näheren Informationen dazu bekannt. Mit einem Preis von 129 Dol­lar steht das neue Accessoire nun ab sofort zum Kauf bereit . Wichtig zu beachten ist da­bei, dass das Ladegerät zum drahtlosen Laden im Moment nur per Bestellung und noch nicht in einem Apple Store erhältlich ist.Der MagSafe Duo ist ausgestattet mit zwei La­de­mat­ten bzw. Ladepucks - einer für das i­Pho­ne und einer für die Apple Watch - und lässt sich Dank des faltbaren Designs einfach trans­por­tie­ren. Während der Puck der Apple Watch aufgeklappt werden kann, um sie aufrecht zu laden, ist dies bei dem iPhone-Puck nicht mög­lich. Außerdem wird die mobile Ladestation nur mit einem USB-C auf Lightning Kabel und ohne Netzteil geliefert. Gepaart mit einem 20 Watt USB-C-Netzteil von Apple, kann sie ein iPhone mit bis zu 11 Watt und mit einem 27 Watt Netzteil mit bis zu 14 Watt laden.Obwohl der MagSafe Duo Charger speziell für das iPhone 12 entwickelt wurde, gibt Apple an, dass das Produkt auch mit älteren iPhones , den AirPods mit drahtlosem Ladecase, den Air­Pods Pro und weiteren Geräten, welche das Qi-basierte drahtlose Laden unterstützen, kom­pa­ti­bel ist.