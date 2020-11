Klappe, die zweite: Testphase für faltbares Apple iPhone soll starten

Gerüchte und Konzepte rund um ein faltbares iPhone verbreiten sich seit Monaten im Netz. Jetzt gibt es weitere Anzeichen dafür, dass Apple auch weiterhin an Prototypen arbeitet. Erste Bauteile sollen von Zulieferern bereits getestet werden, darunter Displays und Scharniere.

Viele Fragen offen, auch die nach der Display-Technik

Während Samsung, Huawei und Motorola schon jetzt den Markt der faltbaren Smartphones mit vergleichsweise teuren Geräten besetzen, stecken die Bemühungen seitens Apple schein­bar noch in den Kinderschuhen. Wie die chinesische Economic Daily News erfahren haben will, geht der US-amerikanische Hersteller jetzt in die nächste Phase und soll diverse Bau­tei­le von Partnern wie Foxconn überprüfen lassen. Dazu gehört unter anderem das mögliche Scharnier des faltbaren iPhones , welches auf dem Teststand in einem ersten Schritt 100.000 Klappvorgänge durchlaufen muss.Ebenso soll Apple derzeit ausloten, welche Display-Technologie am ehesten in Frage kommt. Neben aktuell verfügbaren OLED-Bildschirmen könnte auch die Micro-LED-Technik eine große Rolle spielen. Laut industrienahen Quellen soll Samsung entsprechende Panels für ein falt­ba­res iPhone liefern. Erste Prognosen deuten darauf hin, dass Apple frühestens im September 2022 ein fertiges Produkt präsentieren könnte. Da man sich in einer anfänglichen Pha­se befindet, sollten Gerüchte dieser Art jedoch mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden.Der in den letzten Monaten gut informierte Jon Prosser ging bereits im Juni davon aus, dass Apple an einem faltbaren iPhone-Prototyp arbeitet, der auf zwei separate Displays setzt. Vergleichbar mit dem Microsoft Surface Duo könnte man auch in Cupertino auf den "Knick" verzichten und die beiden Bildschirme über ein Scharnier verbinden. Das im Februar ver­öf­fent­lich­te Konzept eines vertikal faltbaren iOS-Smartphones wurde von der Apple-Community jedoch mit Begeisterung aufgenommen. Es bleibt abzuwarten für welches Design sich der Konzern - wenn überhaupt - entscheiden wird.