iPhone 12 Pro Max: Fotograf Austin Mann zeigt die Kamera-Qualität

Die ersten Tests des iPhone 12 Pro Max sind online und damit auch eine erste professionelle Einschätzung zur Kameraqualität des größten dies­jährigen iPhone-Modells. Der US-Fotograf Austin Mann hat sich detailliert mit den Foto-Skills des iPhone 12 Pro Max beschäftigt.

Neue Kameratechnik für das größte iPhone

Große Unterschiede nur unter sehr speziellen Bedingungen

Ausführliche Tests neuer iPhone-Modelle aus der ganz speziellen Sicht eines professionellen Fotografen, dafür ist der US-Amerikaner Austin Mann in Branchenkreisen inzwischen bestens bekannt. Auch seine Review des neuen iPhone 12 Pro Max ist für Smartphone-En­thu­si­as­ten und Fotografieliebhaber eine Pflichtlektüre. Insbesondere, da das größte iPhone dieses Jahres sich nicht nur in seinen Dimensionen von den anderen Modellen abhebt, sondern auch ein aufgewertetes Kamerasystem mitbringt.Das iPhone 12 Pro Max verfügt, genau wie das iPhone 12 Pro, über drei Kameramodule auf der Rückseite, eines mit Ultra-Weitwinkel-, eines mit normaler Weitwinkel- und eines mit Te­le­fo­to­lin­se. Im Gegensatz zum kleineren 12 Pro bietet das 12 Pro Max allerdings ein Weit­win­kel­ob­jek­tiv mit größerem Sensor und größeren Pixeln, was zu einer höheren Licht­emp­find­lich­keit führt, sowie ein anders beschaffenes Telefotoobjektiv mit 2,5-fachem statt 2-fachem Zoomfaktor.Trotz der eindeutigen Verbesserungen hinsichtlich der technischen Details des Ka­me­ra­sys­tems sieht Austin Mann in seinem Bericht das iPhone 12 Pro Max keineswegs deut­lich vor dem 12 Pro beim Fotografieren. In den allermeisten Situationen könne man "kaum einen Unterschied" zwischen beiden Smartphones ausmachen, so der Profi.Eine bedeutende Ausnahme zu dieser Er­kennt­nis stellen jedoch Aufnahmen unter re­la­tiv schwa­chen Lichtverhältnissen dar. So kann das 12 Pro Max etwa bei Fotos kurz nach Son­nen­un­ter­gang oder in einem nur mit schumm­ri­gem Licht ausgeleuchteten Raum seine Hardware-Vor­tei­le ausspielen. Die Bilder wei­sen hier so­wohl mehr Schärfe als auch De­tails auf. Zu­dem benötigt das größte aktuelle iPhone für die­se Er­geb­nis­se eine kürzere Be­lich­tungs­zeit als das 12 Pro Des Weiteren erfreut sich Mann an der neuen Telefotolinse des 12 Pro Max. Dank 2,5-fachem optischem und 5-fachem digitalem Zoom lassen sich auch weiter entfernte Objekte klarer und mit höherem Detailgrad abfotografieren.Insgesamt betrachtet hatte der Profifotograf jedoch eigenen Angaben nach deutlichere Un­ter­schie­de zwischen iPhone 12 Pro Max und iPhone 12 Pro für seine Arbeit erwartet. Die Vor­tei­le des größeren Modells seien tatsächlich auf "sehr spezifische Situationen" beschränkt. Zudem war Mann kein Fan der Dimensionen des 12 Pro Max, die es schwer machten, ein­hän­dig zu fotografieren. Sehr zu schätzen wusste er allerdings die Vorzüge des neuen Te­le­fo­to­ob­jek­tivs und die Aufnahmequalität unter schlechten Lichtverhältnissen.Aus Sicht von Austin Mann demonstrieren beide iPhone 12 Pro-Modelle einen deutlichen Fort­schritt beim Fotografieren oder bei Videoaufzeichnungen im Vergleich zu den Vor­jah­res­mo­del­len von Apple . Er empfiehlt demnach beide Smartphones gleichermaßen so­wohl für Hobby- als auch Profifotografen. Lediglich persönlicher Geschmack sei ent­schei­dend. Die teils wirklich eindrucksvollen Aufnahmen, die Mann als Teil des Reviews auf seiner Webseite ver­öf­fent­lich­te , stammen im Übrigen aus dem Zion National Park im US-Bundesstaat Utah.