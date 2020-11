iPhone 12-Modelle laden erst nach Update problemlos per Qi-Standard

Die neuen iPhone 12-Modelle haben Probleme beim drahtlosen Laden per Qi-Standard. Nutzer-Meldungen sprechen davon, dass bei bestimmten Ladege­räten Ladevorgänge abbrechen oder erst garnicht starten. Apple liefert mit dem Release von iOS 14.2 wohl eine Lösung.

Qi-Laden ist mit den iPhone 12-Familie erst mal ein Problem

Zens Liberty Wireless Charger

NOMAD Base Station Pro

Choetech J-T511-S-WH

Mophie Charge Stream Pad+

Nomad Base Station Stand

Mophie 3-in-1 Wireless Charging Stand

Seneo WaveStand 014 QI Wireless Charger (PA190A)

Ravpower HyperAir RP-PC069

Update soll helfen

Alle neuen iPhone 12-Modelle in der Übersicht Modell iPhone 12 Mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Betriebssystem Apple iOS 14 Display 5,4 Zoll, 2079 x 960 Pixel, OLED, Super Retina XDR Display, Ceramic Shield 6,1 Zoll, 2532 x 1170 Pixel, OLED, Super Retina XDR Display, Ceramic Shield 6,7 Zoll, 2778 x 1284 Pixel, OLED, Super Retina XDR Display, Ceramic Shield CPU A14 Bionic-Chip, 5 nm RAM 4 GB 6 GB Speicher 64, 128 oder 256 GB 128, 256 oder 512 GB Gehäuse Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Verbindungen Apple Lightning, WLAN ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC Sensoren Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D) Hauptkamera Dual-Kamera, 12.0MP Ultraweitwinkel, f/2.4, 120° Sichtfeld, 13 mm Brennweite; 12 MP Weitwinkel, f/1.6, OIS, 26 mm Brennweite, Focus Pixel; Dual-LED-Blitz, Videos @4K/60fps, HDR, Dolby Vision 12.0MP, f/1.6, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps; 12.0MP, f/2.0, (nur Max: f/2.2) Phasenvergleich-AF, OIS, Teleobjektiv; 12.0MP, f/2.4, Weitwinkelobjektiv; ToF (LiDAR) Kamera 12.0MP, f/2.2, Videos @2160p/60fps Navigation A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS Farben Blau, Grün, Rot, Schwarz und Weiß Gold, Anthrazit, Silber, Blau Akku 2227 mAh 2775 mAh 2775 mAh 3687 mAh Maße; Gewicht 131,5 x 64,2 x 7,4 mm, 133 g 146,7 x 71,5 x 7,4 mm, 162 g 146,7 x 71,5 x 7,4 mm, 187 g 160,8 x 78,1 x 7,4 mm, 226 g Besonderes 5G-fähig, IP68-zertifiziert, MagSafe (Ladeleistung 15 Watt) Preis Ab 778,85 Euro Ab 876,30 Euro Ab 1120 Euro Ab 1217,50 Euro

Qi-Wireless-Charging, seit 2010 als Standard verfügbar, ist in der iPhone-Familie seit der iPhone-X und iPhone-8-Generation aus dem Jahr 2017 im Einsatz. Für frische Besitzer von iPhone-12-Modellen war es dafür wohl umso verwunderlicher, dass einige existierende Qi-Charger das Laden der neuen Smartphones verweigerten, während alte Modelle weiter mit Strom versorgt werden konnten - entsprechende Problemberichte hatten sich kurz nach Verkaufsstart in Hilfeforen und auf Reddit gehäuft.Wie den Berichten betroffener Nutzer zu entnehmen ist, verweigern die Ladegeräte das drahtlose Laden dabei entweder komplett oder brechen die Vorgänge aus unerfindlichen Gründen und ohne weitere Einwirkung ab. Manche Nutzer wollen das Laden nach einem iPhone-Neustart wieder zum Laufen gebracht haben, andere konnten sich mit einer Neuausrichtung der Geräte behelfen.Wie MacRumors in seinem Bericht schreibt, konnte man das Problem mit Ladestationen von verschiedenen Herstellern nachvollziehen. Demnach war das Problem unter anderem bei Zens Liberty Wireless Charger, Mophies Charge Stream Pad+, dem Nomad Base Station Stand und dem Mophie 3-in-1 Wireless Charging Stand aufgetreten. Das Hilfeforum liefert hier eine Liste der Geräte, die bekanntermaßen im Zusammenspiel mit iPhone 12 Probleme machen:Eine Lösung für das Problem folgt dabei mit dem Release von iOS 14.2. Apple spricht von einem bekannten Fehler, der verursacht, dass "Geräte daran gehindert werden könnten, sich drahtlos aufzuladen" und stellt einen entsprechenden Fix bereit. Jetzt muss sich in den nächsten Tage zeigen, ob damit alle Probleme rund um Qi-Charging vom Tisch sind.