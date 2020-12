iPhone 12-Nutzer melden verstärkt Netzfehler und Verbindungsabbrüche

Nach den ersten Wochen mit der neuen iPhone 12-Familie melden Besitzer nun Schwierigkeiten beim Empfang und mit dem Wechseln der Mobilfunkzelle. Laut einem Medienbericht häufen sich dabei vor allem Probleme mit LTE- und 5G-Verbindungen auf Reisen.

Unterwegs Probleme - liegt es am "Hand-Over"?

Das berichtet das Online-Magazin 9to5Mac . Das Magazin hatte Fehlermeldungen gesammelt. Die Besitzer eines neuen iPhone 12 oder 12 Pro veröffentlicht haben. Dabei kristallisierte sich heraus, dass es ein Empfangsproblem beim iPhone gibt. Die Internetverbindung bricht beim iPhone 12 unerwartet ab, bei einigen Nutzern fällt der LTE- oder 5G-Empfang komplett aus und ist erst nach einem Neustart oder nach dem Wechseln in den Flugmodus und zurück wieder nutzbar.Die Verbindungsschwierigkeiten sollen besonders gehäuft auftreten, wenn man sich in Bewegung befindet also zum Beispiel beim Autofahren oder allgemein auf Reisen. 9to5Mac hat sich dabei einen interessanten Bericht eines Betroffenen herausgesucht, der den Fehler beim Wechseln zwischen den Sendemasten bemerkt hat. Das sollte man eigentlich nicht mehr bemerken und Probleme dürften da komplett ausgeschlossen sein - aber die Nutzererfahrung sagt nun etwas anderes.Er ist davon überzeugt, dass sobald er einen Sendebereich verlässt und in einen neuen eintritt, das Problem auftaucht - er ist dann jedes Mal offline. Das Smartphone zeigt keinen Empfang an und lässt sich nur durch das Ein- und Ausschalten des Flugmodus wieder dazu bringen, sich neu einzuwählen.Der Nutzer hatte Rücksprache mit Apple gehalten, wobei nicht berichtet wurde, ob Apple das Problem bereits kennt. Der Betroffenen konnte dann aber das Problem replizieren und den Bericht an Apple senden. Laut 9to5Mac gibt es schon viel Feedback zu dem Fehler und rege Diskussionen im Internet. Das Problem zeigt sich dabei immer ähnlich, mit vielen Verbindungsabbrüchen.