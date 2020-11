iFixit schaut ins iPhone 12 mini: Teardown zeigt keine Überraschungen

Die Reparaturprofis von iFixit konnten es wohl kaum erwarten, nun auch die beiden in dieser Woche erschienenen iPhone 12-Modelle , also das iPhone 12 mini und das iPhone 12 Pro Max, in die Hände zu bekommen. Besonders die Zerlegeaktion vom mini war dabei interessant.

Auch nicht viel anders als bei den großen Modellen

Alle neuen iPhone 12-Modelle in der Übersicht Modell iPhone 12 Mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Betriebssystem Apple iOS 14 Display 5,4 Zoll, 2079 x 960 Pixel, OLED, Super Retina XDR Display, Ceramic Shield 6,1 Zoll, 2532 x 1170 Pixel, OLED, Super Retina XDR Display, Ceramic Shield 6,7 Zoll, 2778 x 1284 Pixel, OLED, Super Retina XDR Display, Ceramic Shield CPU A14 Bionic-Chip, 5 nm RAM 4 GB 6 GB Speicher 64, 128 oder 256 GB 128, 256 oder 512 GB Gehäuse Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Verbindungen Apple Lightning, WLAN ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC Sensoren Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D) Hauptkamera Dual-Kamera, 12.0MP Ultraweitwinkel, f/2.4, 120° Sichtfeld, 13 mm Brennweite; 12 MP Weitwinkel, f/1.6, OIS, 26 mm Brennweite, Focus Pixel; Dual-LED-Blitz, Videos @4K/60fps, HDR, Dolby Vision 12.0MP, f/1.6, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps; 12.0MP, f/2.0, (nur Max: f/2.2) Phasenvergleich-AF, OIS, Teleobjektiv; 12.0MP, f/2.4, Weitwinkelobjektiv; ToF (LiDAR) Kamera 12.0MP, f/2.2, Videos @2160p/60fps Navigation A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS Farben Blau, Grün, Rot, Schwarz und Weiß Gold, Anthrazit, Silber, Blau Akku 2227 mAh 2775 mAh 2775 mAh 3687 mAh Maße; Gewicht 131,5 x 64,2 x 7,4 mm, 133 g 146,7 x 71,5 x 7,4 mm, 162 g 146,7 x 71,5 x 7,4 mm, 187 g 160,8 x 78,1 x 7,4 mm, 226 g Besonderes 5G-fähig, IP68-zertifiziert, MagSafe (Ladeleistung 15 Watt) Preis Ab 778,85 Euro Ab 876,30 Euro Ab 1120 Euro Ab 1217,50 Euro

Apple

Denn: Ein kleines iPhone hat Apple schon länger nicht mehr im Angebot gehabt und es ist damit eine "Produkt-Neuheit". Entsprechend mit großer Erwartung ist iFixit an das Teardown des 5,4 Zoll kleinen Modells gegangen. Doch schon beim Öffnen zeigte sich, dass der neue Formfaktor doch auch etwas unhandliches hat. iFixit konnte das Gerät nur schwer öffnen und stand dann vor dem Problem, dass alles an dieser Zerlegeaktion länger dauerte und komplizierter war als bei den anderen drei in diesem Jahr neu vorgestellten iPhones.Dennoch fällt das Urteil von iFixit gar nicht so schlecht aus. Problematisch ist zwar, dass die Glasabdeckung auf der Rückseite recht empfindlich und nur sehr unpraktisch auszutauschen ist. Nach einem Sturz kann es sein, dass man das gesamte Gehäuse austauschen muss.Positiv ist hingegen, dass Apple ganz klar einen Fokus auf die Reparierbarkeit, beziehungsweise auf den Austausch von Display und Akku gelegt hat. Die meisten Hauptkomponenten sind so modular, sodass sie unabhängig voneinander erreicht und ersetzt werden können, schreibt iFixit. Spezialschrauben erschweren zwar auf dem Weg dahin die Reparaturen, sind aber immer noch besser als ein Haufen Kleber, meinen die Reparaturprofis. Auch beim iPhone 12 mini erschweren zudem die Maßnahmen, die die Wasserdichtigkeit gewähren viele Reparaturen.Das iPhone 12 mini bekommt sechs von zehn möglichen Punkten in Sachen Reparierbarkeit. Auch das iPhone 12 und iPhone 12 Pro haben diese Punktzahl erreicht.