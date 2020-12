Best of 2020: Apple hat die erfolgreichsten iPhone-Apps vorgestellt

Der iPhone-Hersteller Apple hat bekanntgegeben, welche iOS-Apps in diesem Jahr bei den Nutzern am besten angekommen sind. Neben vielen Spielen sind auch Messenger-Apps und die Corona-Warn-App in der Bes­ten­lis­te vertreten. Die Liste ist in mehrere Bereiche unterteilt.

Wie Techcrunch schreibt, hat Apple Bestenlisten für jeweils kostenlose und kostenpflichtige iPhone-Apps, iPhone-Spiele, iPad-Apps und iPad-Spiele veröffentlicht. Außerdem wurden die beliebtesten Arcade-Titel genannt. Bei den Spitzenreitern handelt es sich um "Zoom", "Touch­Re­touch", "Among Us", "Minecraft", "Procreate" und "Sneaky Sasquatch". Weitere Apps auf den Listen mit den am häufigsten heruntergeladenen Programmen sind "TikTok", "Disney+", "YouTube", "Call of Duty: Mobile", "Plague Inc.", "Monopoly" und die Corona-App.Zusätzlich zu den Bestenlisten hat Apple 15 verschiedene Apps ausgewählt, die der Konzern als die besten Anwendungen des Jahres aus­zeich­net. Bei der Auswahl wurden die Nütz­lich­keit, der kulturelle Einfluss sowie das Design und die Qualität einer App berücksichtigt. Bei den besten Apps handelt es sich um das Fit­ness-Programm "Wakeout!". Die Vi­deo­kon­fe­renz-Software Zoom belegt den ersten Platz unter den iPad-Apps. Weitere ausgezeichnete Anwendungen sind "Disney+", "Endel", "Gen­shin Impact", "Legends of Runeterra", "Disco Elysium", "Dandara Trials of Fear", "Sneaky Sasquatch", "Shine", "Explain Everything Whiteboard", "Caribu", "Pokémon Go", "Sha­re­The­Meal" sowie die Mac-Anwendung "Fantastical".Alle Entwickler der genannten Anwendungen sollen auch einen physischen Preis erhalten. Hierbei handelt es sich um den "App Store Best of 2020"-Award, der aus recyceltem Alu­mi­ni­um angefertigt wurde. Auf der Rückseite wurde der Name des jeweiligen Ent­wick­ler­stu­dios oder Publishers eingraviert. Die Preise sollen in den kommenden Tagen versendet werden.