Sony Xperia 1 V: Neues Flaggschiff-Smartphone mit zweilagigem CMOS

Sony hat ein neues Flaggschiff-Smartphone: Das Xperia 1 V führt die Serie von Geräten mit Top-Ausstattung fort, wobei Sony erneut vor allem kreativ arbeitende Nutzer im Auge hat. Sie sollen vor allem von einem neuen Kamerasensor profitieren, der erstmals zwei Ebenen von Sensorpixeln mitbringt.

Zusammenfassung Sony Xperia 1 V: Flaggschiff mit Top-Ausstattung und Kamerasensor mit 52 MP.

Exmor T for Mobile-Sensor, BSI, doppelte Performance bei wenig Licht.

24 mm Brennweitenäquivalent, F/1.9, Ultraweitwinkel- und Zoom-Kamera.

KI-gestützte Optimierungsmaßnahmen, Echtzeit-Autofokus, Tracking, Profimodus.

Neues Sprachmikrofon, Monitor-Funktion für Alpha-Kameras.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Octacore-Chip, 12 GB RAM, 256 GB Speicher.

6,5 Zoll 4K-Display, 120 Hertz, HDR-Support, 5000mAh Akku.

Sony

Sony nutzt einen sogenannten Exmor T for Mobile-Sensor, also eine geschrumpfte Variante der Sensoren, die sonst in den Digitalkameras der Sony Alpha-Serie zum Einsatz kommen. Es handelt sich um einen "Backside-illuminated" (BSI) Sensor, der "ungefähr die doppelte" Performance bei wenig Licht bieten soll. Der Kamerasensor arbeitet mit 52 Megapixeln und hat eine Diagonale von ungefähr 12 Millimetern. Er ist somit fast zweimal so groß wie der Kamerasensor des Vorgängermodells Xperia 1 IV.Das Brennweitenäquivalent der Hauptkamera wird mit 24 mm angegeben, während die maximale Blendengröße bei F/1.9 liegen soll. Neben dem neuen Sensor für die Hauptkamera verbaut Sony auch noch eine 12-Megapixel-Kamera für Ultraweitwinkelaufnahmen und eine gegenüber dem Xperia 1 IV unveränderte 12-Megapixel-Kamera mit 85-125 mm Brennweitenäquivalent für Zoom-Aufnahmen. Auf der Front sitzt ein weiterer 12-Megapixel-Sensor für Selbstporträts.Sony unterstützt den Nutzer bei der Aufnahme von Fotos und Videos bei Bedarf mit einer Reihe von KI-gestützten Optimierungsmaßnahmen. Das Kamerasystem bietet außerdem einen Echtzeit-Autofokus und Tracking, automatische Belichtung und Autofokus bei Videoaufnahmen mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde. Puristen können natürlich auch weiterhin den Profimodus nutzen und praktisch alle Details für ihre Aufnahmen von Hand einstellen.Um die Audioqualität zu verbessern, hat Sony dem Xperia 1 V auch noch ein neues Sprachmikrofon in direkter Nähe der Kamera spendiert, weil man so hofft, auch in lauten Umgebungen bessere Sprachaufnahmen zu ermöglichen. Wie zuvor lässt sich das Sony Xperia 1 V auch als eine Art Monitor für die Sony Alpha-Kameras verwenden, während die Mikrofone Audiodaten erfassen und der Kopfhöreranschluss als Audio-Monitor dienen kann.Die technische Basis des Xperia 1 V kann sich natürlich ebenfalls sehen lassen, denn es steckt der neue Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Octacore-Chip unter der Haube, dem Sony 12 Gigabyte LPDDR5-Arbeitsspeicher und 256 GB internen Flash-Speicher mit der Option auf Erweiterung mittels MicroSD-Karte zur Seite stellt. Das Display ist 6,5 Zoll groß und bietet eine 4K-Auflösung mit bis zu 120 Hertz Bildwiederholrate und HDR-Support. Der Akku ist mit 5000mAh relativ groß dimensioniert.Günstig ist das Sony Xperia 1 V keineswegs, denn der Hersteller ruft in Europa enorme 1399 Euro auf. Die Verfügbarkeit soll ab Ende Juni gegeben sein. Die Vorbestellungsphase beginnt ab dem 1. Juni 2023, wobei frühe Käufer dann die Sony WH-1000XM5 Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung kostenlos dazu erhalten sollen.