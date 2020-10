Sony Xperia 1 II: Das neue Flaggschiff mit 5G-Anbindung im Test

Großer Akku bringt nicht immer mehr Laufzeit

Sonys neues Flaggschiff Xperia 1 II lässt sich inzwischen ausprobieren und zeigt dabei, dass man den japanischen Anbieter noch immer nicht abschreiben sollte. Denn das Gerät kann problemlos mit den anderen Großen mitspielen. Die Kollegen von ValueTech TV haben das Smartphone getestet und können wenig negatives berichten.Allerdings zeigt sich an dem Produkt, dass es wenig bringt, nur auf einzelne Zahlen in den Spezifikationen zu achten. So bringt das Gerät nämlich beispielsweise einen recht ordentlichen Akku mit 4000 mAh mit, der allerdings einen ziemlich starken Prozessor und ein 4K-Display mit Strom versorgen muss. Die Laufzeit des Gerätes ist dadurch letztlich nicht besser als bei vielen durchschnittlichen Modellen.Im Test konnte der Kollege aus Düsseldorf aber auch die Gelegenheit nutzen und auch einmal live in einem 5-Netz operieren. Erste Ergebnisse der Datendurchsätze, die sich hier erreichen lassen, sind somit sichtbar geworden.