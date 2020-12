Demnächst kann man die PlayStation 5 direkt bei Sony kaufen

Demnächst wird es für Käufer der PlayStation 5 und andere Hardware neben dem normalen Handel wohl noch eine weitere Anlaufstelle geben. Sony scheint im Aufbau eines Direktvertriebs für Europa. Mit diesem Modell feiert man in den USA schon Erfolge.

Die PlayStation 5 bekommt bald noch eine weitere Verkaufsstelle

Kein Zeitplan in Sicht

Aktuell sind sowohl Xbox Series X und S sowie die PlayStation 5 vollständig ausverkauft, Händler wie MediaMarkt, Saturn & Co. können die Next-Gen-Konsolen aller Voraussicht nach erst im Frühjahr 2021 in nennenswerten Stückzahlen anbieten. Zu diesem Zeitpunkt könnte es in Europa aller Voraussicht nach aber auch noch eine andere Anlaufstelle für die PlayStation 5 geben. Wie eine Stellenausschreibung von Sony (via Gamepro ) zeigt, plant der Konzern einen Direktvertrieb für Europa aufzubauen.Dabei dürfte Sony sich dasselbe Vorgehen in den USA zum Vorbild nehmen. Im September letzten Jahres hatte das Unternehmen hier den Verkauf von PlayStation-Hardware über den Direct Store aufgenommen. Nur wenig später konnte man feststellen, dass das Geschäft aus diesem Direktvertrieb schnell einen beachtlichen Anteil am Gesamtumsatz erreichen kann. Genau hier sieht Sony wohl die perfekte Motivation, in Europa jetzt genauso vorzugehen.Aus diesem Grund sucht das Unternehmen für den europäischen Raum jetzt einen "Director, PlayStation Direct Europe". Die Aufgaben­beschreibung lässt dabei keinen Zweifel, welchen Plan dieser neue Manager für Sony verfolgen soll. Das Unternehmen sieht wegen der dynamischen Veränderung der Spiele­industrie neue Geschäftsmodelle in den Fokus rücken: "als Teil dieser Entwicklung wollen wir auf dem erfolgreichen Start des neuen Direct-to-Consumer-Geschäfts in den USA mit dem Start in Europa aufbauen".Die Stellenausschreibung deutet dabei aber auch an, dass Sony für den Aufbau eines europäischen Direct Store wohl noch erst einige Hürden nehmen muss. Es ist aber durchaus realistisch, dass das Unternehmen pünktlich zur nächsten breiten Verfügbarkeit der PlayStation 5 im Frühjahr 2021 auch hierzulande bereits einen direkten Verkauf anbieten kann. Dann darf man gespannt sein, wie europäische Kunden die neue Möglichkeit annehmen.