Xbox Series X: Kein Dolby Vision bei 4K-Blu-rays aber bei Spiel & Stream

Dolby Vision wird auf der Xbox Series X nur abhängig von der Anwen­dung unterstützt. Während Microsoft bestätigt, dass der Standard beim Streaming und bei Spielen funktioniert, erteilt man der Unterstützung bei der Wiedergabe physischer 4K-Medien eine klare Absage.

Bei 4K-Disks wird es kein Dolby-Vision-Support geben

Streaming-Dienste zum Start

Modell Xbox Series X Xbox Series S CPU 8-Core AMD Zen 2 CPU @ 3.8GHz

3.6GHz w/ SMT Enabled 8-Core AMD Zen 2 CPU @ 3.6GHz

3.4GHz w/ SMT Enabled Grafikprozessor (GPU) AMD RDNA 2 GPU

52 CUs @ 1,825 GHz AMD RDNA 2 GPU

20 CUs @ 1,565 GHz GPU-Leistung 12,15 TFLOPS 4 TFLOPS RAM 16 GB GDDR6 RAM

10 GB @ 560 GB/s

6 GB @ 336 GB/s 10 GB GDDR6 RAM

8 GB @ 224 GB/s

2 GB @ 56 GB/s Leistungsziel 4K @ 60 FPS, bis zu 120 FPS 1440p @ 60 FPS, bis zu 120 FPS Speicher 1 TB PCIe Gen 4 NVME SSD

2,4 GB/sek unkomprimiert

4,8 GB/sek komprimiert 512 GB PCIe Gen 4 NVME SSD

2,4 GB/sek unkomprimiert

4,8 GB/sek komprimiert Erweiterbarer Speicher 1 TB Erweiterungskarte

(entspricht exakt internem Speicher) Kompatibilität Tausende abwärtskompatible, digitale Spiele für Xbox One, Xbox 360 und Original Xbox zum Start. Xbox One Gaming-Zubehör ebenfalls kompatibel. Disc-Laufwerk 4K UHD Blu-ray Nur Digital Display-Anschluss HDMI 2.1 HDMI 2.1 UVP 499,99 Euro 299,99 Euro

Die Xbox Series X bringt ein Laufwerk zur Wiedergabe von Blu-ray- und UHD-Blu-rays mit. Wie der Konzern gegenüber heise jetzt auf Anfrage ausführt, darf man hier aber keine Unterstützung von Dolby Vision bei der Wiedergabe von 4K-Discs erwarten. Der Konzern teilt zunächst mit: "Xbox Series X|S unterstützen Dolby Vision für Streaming-Anwendungen zum Launch und sind ab Frühjahr 2021 die ersten Konsolen, die Dolby Vision für Videospiele anbieten."Dann folgt dann aber der Satz, der in seiner kategorischen Art wohl ganz klar jede Hoffnung zerschlagen dürfte, dass das Unternehmen die Unterstützung von Dolby Vision bei 4K-Datenträgern zu einem späteren Zeitpunkt nachreichen könnte "Xbox Series X unterstützt UHD Blu-Ray-Datenträger- sowie Spielediscs - Dolby Vision für physische Medien wird nicht unterstützt."Wie 4KFilme in einem Bericht ausführt, hat Microsoft mittlerweile auch darüber informiert, wie es um das Angebot an Streaming-Anbietern zum Start der Konsole bestellt ist. Demnach wird man in Deutschland auf Netflix, Disney+, YouTube, Amazon Prime Video, Apple TV+, Sky Go, Sky Ticket, Twitch und Spotify zugreifen können. Zum Release-Tag werden dabei Netflix und Disney+ Inhalte mit Dolby Vision HDR sowie Dolby Atmos 3D-Sound auf die Konsole bringen.Aktuelle Berichte sprechen davon, dass es bei der Wiedergabe von Inhalten mit HDR10 aus Amazons Film- und Serienkatalog noch zu Problemen kommt, Microsoft hier aber kurz vor einer Lösung steht. In Bezug auf Apple TV+ ist aktuell zu vermuten, dass sich der Konzern hochauflösende Formate wie Dolby Vision für seine kompatiblen Geräte vorbehalten könnte.