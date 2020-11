Samsung startet "smarte" Monitore, die Arbeit und Freizeit vereinen

Der koreanische Hersteller Samsung bietet eine ganze Reihe an Smart-TVs an und seit einer Weile kommt hierbei Tizen als Betriebssystem zum Einsatz. Das hat nicht nur Freunde, wer damit aber kein Problem hat, für den sind womöglich die neuen smarten Monitore von Interesse.

Eher TV als Monitor

Samsung

Ein Computer-Bildschirm ist in der Regel eines: ein Bildschirm. Der Grund dafür steckt bereits im ursprünglichen Wort, denn an einen Monitor wird ein Rechner angeschlossen und dieser bietet alles, was man an "smarten" Anwendungen benötigt. Dennoch versucht es Samsung nun mit einem neuen Smart Monitor. Der koreanische Hersteller will mit der neuen Geräteserie einen neuartigen Allrounder schaffen, der Arbeit und Unterhaltung zusammenführt (via The Verge ).Zum Start wird der neuartige Monitor in zwei Ausführungen bereitgestellt, und zwar als M7 mit 32 Zoll, der Ultra-High Definition (UHD) unterstützt, sowie als M5, der Full-HD-tauglich ist und in 32 sowie 27 Zoll angeboten wird. Die Bildschirme, die wie erwähnt mit Tizen OS laufen, bieten HDR10-Unterstützung, für die Inhalte sorgen u. a. Apps wie Netflix, Apple TV und YouTube.Die neuen smarten Monitore verfügen über 5W-Lautsprecher, eine Fernbedienung liegt den Geräten bei. Bixby 2.0, Alexa und Google Assistant werden unterstützt, sogar AirPlay 2-Support hat Samsung dazu gepackt. Auch damit sind die Geräte eher kleine Fernseher als klassische PC-Monitore und auch eher so etwas wie Standalone-Rechner, die über die Cloud operieren.Tastatur und Maus können per Bluetooth 4.2 angeschlossen werden, damit kann man über eine virtuelle Maschine Office 365 nutzen. Ebenso kann man Samsungs eigenes DeX verwenden, damit lässt sich das Smartphone als PC-Ersatz nutzen. Es ist also eher ein Smart-TV, mit dem man etwas Arbeit erledigen kann, denn ein echter Monitor. Kurzum: ein Marketing-Dreh, der wohl kaum für echte Computer-Anwender interessant sein dürfte.