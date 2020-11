LG OLED-TVs: Gravierende Probleme mit Schwarzwerten bestätigt

Der südkoreanische Hersteller LG räumt Probleme mit seinen neuen OLED-Fernsehern ein. Bei variablen Bildfrequenzen (VRR) unter 120 Hz kann es zu falschen und verschwaschenen Schwarzwerten oder Grau­tönen sowie zum Flackern einzelner Dioden kommen.

Ein Software-Update könnte hier nicht ausreichen

LG

Wie die OLED Association in ihrem wöchentlichen Newsletter bekannt gibt, sind LGs ak­tu­el­le Smart-TVs mit OLED-Technologie von gravierenden Problemen betroffen, die vor allem Be­sit­zern der Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 sauer aufstoßen dürften. Wird der Modus für eine variable Bildwiederholrate (Variable Refresh Rate, kurz VRR) ak­ti­viert, werden Inhalte nur korrekt angezeigt, wenn die maximal möglichen 120 Hz erreicht wer­den. Liegt der Wert darunter, müssen Nutzer mit einer verfälschten Anzeige von Schwarz- und Grautönen sowie mit Bildflackern rechnen.Als Grund für die Probleme gibt der OLED-Panel-Hersteller LG Display an, dass die Subpixel der Fernseher in dem von Gamern oft genutzten VRR-Modus auf eine fixe 120-Hz-Fre­quenz ausgelegt sind und entsprechend stetig mit 8,33 Millisekunden geladen werden. Nie­dri­ge­re Bildwiederholraten können zu einer Überladung der Subpixel und somit zu einer ver­fälsch­ten Darstellung führen. Eine bittere Pille für alle Spieler, die sich einen neuen LG OLED-TV vor allem aus dem Grund angeschafft haben, ein echtes Schwarz und einen besonders hohen Kontrast zu erhalten.Im Fokus der Kritik steht unter anderem der seit Sommer verfügbare LG OLED 48 CX 9LB (48 Zoll), der mit HDMI 2.1, Nvidia G-Sync AMD FreeSync und 1ms Reaktionszeit im "Auto Low Latency Mode" (ALLM) vor allem Gamer an­spre­chen soll. Betroffen sind aber nicht nur LGs Mo­del­le aus dem Jahr 2020, sondern auch Fern­se­her der 2019er-Generation, die über eine va­ri­ab­le Bildfrequenz verfügen. Laut Hersteller könn­ten neue Gammakurven für verschiedene Fre­quen­zen Abhilfe schaffen. Ob eine solche Än­de­rung bei Panel-Problemen per Software-Up­date eingespielt werden kann, gab LG nicht bekannt.