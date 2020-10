Microsoft Edge: Browser mit neuer Schnellstart-Funktion ausgerüstet

Microsoft hat den Edge-Browser mit einem weiteren Feature aus­ge­stat­tet. Ab sofort kann ein "Startup Boost", der die Wartezeit beim Start des Programms reduziert, verwendet werden. Die neue Funktion dürfte sich vor allem für Nutzer mit leistungsschwacher Hardware eignen.

So lässt sich das Feature aktivieren

Wie das Redmonder Unternehmen in einem Techcommunity-Beitrag (via Deskmodder ) schreibt, wird der sogenannte "Startup Boost" mit Edge 88 eingeführt. Es handelt sich um eine Schnellstart-Funktion, die den Startvorgang des Browsers erheblich beschleunigen soll. Sobald das Feature aktiviert wurde, werden einige Edge-Prozesse vor dem eigentlichen Start des Browsers geladen. Die Prozesse werden zunächst mit niedriger Priorität ausgeführt.Während der Startvorgang des Browsers auf modernen Computern ohnehin nur den Bruch­teil einer Sekunde beansprucht, könnte sich der Startup Boost vor allem auf Systemen mit geringer Performance als hilfreich erweisen.Um die Schnellstart-Funktion zu aktivieren, muss der Nutzer zunächst das Einstellungs-Menü des Browsers öffnen. Hier sollte zum Unterpunkt "System" gewechselt werden. Nun sollte die neue Option "Startverstärkung" zum Vorschein kommen. Nachdem der Schieberegler betätigt wurde, muss der Browser lediglich noch neugestartet werden. Natürlich lässt sich das Feature jederzeit auch wieder deaktivieren.Zum aktuellen Zeitpunkt steht der "Startup Boost" ausschließlich in der Windows-Version des neuesten Canary-Builds bereit. Die experimentellen Browser-Versionen können über diese Seite heruntergeladen werden. Sofern der Test des Features ohne große Probleme ver­läuft, dürfte sich die Funktion bald auch in einem finalen Build des Edge-Browsers finden lassen.