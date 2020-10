Asteroid Psyche ist 10.000 Mal mehr Wert als die ganze Weltwirtschaft

Wasser auf dem Mond ist letztlich auch eher langweilig. Denn das ist nichts gegen den Asteroiden Psyche, auf dem man Rohstoffe im Wert von 10.000 Billiarden Dollar ausgemacht hat. Vor allem Eisen und Nickel lassen sich auf dem Objekt finden.

Sonde wird vorbereitet

Die meisten bekannten Asteroiden bestehen in erster Linie aus Gestein und Eis, auch wenn andere Materialien immer wieder vorkommen. Psyche besteht allerdings fast komplett aus Metallen - und das bei einer Größe von 226 Kilometern. Anhand der bisherigen Analysen der Zusammensetzung würden die Rohstoffe, die hier auf einem Himmelskörper konzentriert sind also etwa dem zehntausendfachen Wert der Weltwirtschaft entsprechen.Die Daten über die Zusammensetzung stammen aus Beobachtungen, die mit dem Hubble Space Telescope durchgeführt wurden. Dieses analysierte das ultraviolette Licht, das von dem Asteroiden reflektiert wird, mit einem Spektrographen. Die Daten deuten darauf hin, dass die gesamte Oberfläche aus Eisen bestehen könnte. Wie hoch das Metall wirklich konzentriert ist, lässt sich allerdings nur näherungsweise bestimmen, es kann also durchaus sein, dass ein gewisser Stein-Anteil vorhanden ist.Genaueres könnte man im Jahr 2026 in Erfahrung bringen. Denn die NASA will im kommenden Jahr eine Sonde starten, die dann nach einigen Jahren Flug bei dem Asteroiden ankommen soll, der aktuell rund 370 Millionen Kilometer von der Erde entfernt seine Bahn um die Sonne zieht. Auf den Weg soll die Sonde von einem Falcon Heavy-Launcher des Raumfahrtunternehmens SpaceX gebracht werden.Eine so starke Konzentration von Metall kennen wir bisher eigentlich nur aus dem Kern unseres eigenen Planeten. Daher wird vermutet, dass auch Psyche eigentlich ein Planetenkern sein sollte - aber eben irgendwann etwas dazwischen kam. Möglicherweise war hier schon ein Planet weitgehend entstanden, der dann aber in der Frühphase des Sonnensystems durch diverse Kollisionen nahezu alle Schichten über dem Kern verloren hat.