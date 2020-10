Optionale Updates für Windows 10 Version 1903 und 1909 erschienen

Microsoft hat optionale Updates für die im vergangenen Jahr erschien­en­en Windows 10 Versionen 1903 und 1909 herausgegeben. Die Updates adressieren eine Vielzahl an Problemen und bringen ab sofort die Skype-Funktion Meet Now App-unabhängig in die Taskleiste.

Zusammenfassung KB4580386 / Highlights

Einführung in Meet Now in der Windows 10-Taskleiste: Die Meet Now-Funktion von Skype startet jetzt anwendungs-unabhängig in der Taskleiste. Keine Anmeldung oder Downloads erforderlich

Aktualisiert ein Problem, das einen Benutzer des Microsoft Xbox Game Pass daran hindern könnte, bestimmte Spiele zu spielen

Aktualisiert ein Zuverlässigkeitsproblem, das dazu führt, dass der Bildschirm ständig blinkt

Aktualisiert ein Problem, das dazu führt, dass ein USB-Druckeranschluss nach einem Neustart verschwindet, wenn das Druckergerät ausgeschaltet wird

Das Update steht ab sofort über die Windows-Update-Funktion und im Update Katalog zur Verfügung. Es sind kumulative Updates, die als optionale Updates gekennzeichnet sind: Diese Versionen bringen also keinerlei sicherheitsrelevante Änderungen mit sich und haben daher keine "dringende Installationsempfehlung" von Microsoft. Es handelt sich dabei um die Vorschau-Versionen auf den kommenden Patch-Day im November. Früher wurden diese Vorschau-Versionen unter dem Namen "C-Updates" verteilt, heute heißen sie einfach optionale Updates und Vorschau-Version. Wer möchte, kann die neuen Builds schon jetzt laden und ausprobieren oder die Änderungen dann am Patch-Day zusammen mit den Security-Updates beziehen.Die neuen Versionen tragen die Buildnummern 18362.1171 für Windows 10 Version 1903 und 18363.1171 für Windows 10 Version 1909. Informationen zu den Updates hat Microsoft in der Knowledge Base unter KB4580386 hinterlegt. Das Update steht über die Windows Update-Funktion und im Microsoft Update Katalog zur Verfügung. Über WSUS ist es derzeit nicht zu beziehen. Das optionale Update steht für Windows 10 , Version 1903 und 1909 zur Verfügung. Zuvor sollte das Servicing Stack Update KB4577670 installiert sein.Dazu gibt es einen Vielzahl an Fehlerbehebungen. Es besteht noch ein bekanntes Problem mit dem Update. Laut Microsoft bekommen Nutzer, wenn sie von früheren Version von Windows 10 auf Windows 10, Version 1903 oder Windows 10, Version 1909 aktualisieren, möglicherweise einen Kompatibilitätsberichtsdialog mit dem Hinweis "Was muss beachtet werden" und dem Fehler "Bei Fortsetzung der Installation von Windows werden einige optionale Funktionen entfernt. Möglicherweise müssen Sie diese nach Abschluss der Installation unter Einstellungen wieder hinzufügen." Diese Kompatibilitätswarnung wird möglicherweise angezeigt, wenn lokale System-Konten in einer Firewall für den Zugriff auf das Internet über HTTP gesperrt sind. Dies wird dadurch verursacht, dass das dynamische Windows 10 Setup-Update (DU) nicht in der Lage ist, erforderliche Pakete herunterzuladen.