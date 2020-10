Xbox Series X: Erste Tester berichten von extremer Hitzeentwicklung

Während der leise Betrieb die ersten Tester der Xbox Series X begeistert, nimmt eine Diskussion rund um die Hitzeentwicklung der neuen Konsolen an Fahrt auf. Unter anderem fallen bei Journalisten und YouTubern Sätze wie: "Sie ist verdammt heiß. Fast wie ein Kaminschacht."

Hohe Temperaturen der SSD und Xbox schon im Stand-By-Betrieb

Potente Hardware benötigt eine starke Kühlung. Das gilt nicht nur für leistungsstarke PCs, sondern auch für die Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X . Während es Sony verhindert, dass Pressevertreter und Influencer die PS5-Konsole überhaupt berühren, gibt Microsoft Prototypen der Series X vor dem offiziellen Release am 10. November 2020 an ver­gleichs­wei­se viele Partner aus. The Verge-Redakteur Tom Warren impliziert bei Twitter zwar, dass er aufgrund einer Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) mit Microsoft nicht über Details sprechen darf, einige seiner Kollegen zeigen sich jedoch redseliger.So spricht unter anderem der CNET-Redakteur Jeff Bakalar im Giant Beastcast über die Hitzeentwicklung der Xbox Series X, die seiner Meinung nach erheblich zu sein scheint. Vor allem die Seagate SSD-Erweiterungskarte, die an der Rückseite der Konsole angebracht wird, kann sich stark erhitzen. Doch gerade PCIe 4.0-SSDs zeigen sich auch in PCs mit ho­hen Temperaturen und verlangen nach einer entsprechenden passiven oder gar aktiven Küh­lung. Dass Microsofts Konsole jedoch auch im Stand-By-Betrieb mehr als nur handwarm wird, scheint einigen Interessenten im Vorfeld Sorge zu bereiten.Direktere Worte findet der französische Twitch-Streamer Ken Bogard, der laut Video Games Chronicle die Hitzeentwicklung wie folgt be­schreibt: "" Ein heik­les Thema in Anbetracht dessen, dass bisher lediglich Spiele der aktuellen Xbox One-Generation für Tests zur Verfügung stehen, ganz ohne die erst recht leistungshungrigen Next-Gen-Upgrades in 4K-Auflösung samt Raytracing und bis zu 120 FPS.Dabei sollte erwähnt werden, dass Journalisten, YouTuber und Streamer bisher lediglich mit Vorseriengeräten der Xbox Series X ausgestattet wurden. Anstehende Firmware-Updates und Feinjustierungen in Hinsicht auf die Lüfterdrehzahlen könnten in Hinsicht auf die Kühlung ei­ni­ges bewegen, bevor man tatsächlich von einem ernsthaften Problem sprechen könnte.