Gerücht: Microsoft will Nokia kaufen - dieses Mal die Netzwerksparte

Ein verrücktes Gerücht macht die Runde: Microsoft soll in Übernahme-Verhandlungen mit Nokia stehen. Es geht dabei um den "Rest" von Nokia, also um das Netzwerkgeschäft. Die Mobilfunksparte hatte Micro­soft bekanntermaßen schon 2013 übernommen.

Das hatten wir alles schon einmal

sentifi.com Marktstimmen zu :

Microsoft

Nun geht es um Nokia als derzeit marktführenden Netzwerkausrüster. Die Analysten von CCS Insight behaupten, dass Nokia verkaufen will und in Verhandlungen mit verschiedenen Partnern getreten sei. Dabei soll Microsoft als einer dieser Partner sogar beste Aussichten haben, das Geschäft zu übernehmen. Und ja, da wiederholt sich nun eine nicht ganz so rühmliche Microsoft-Geschichte. Vor fast einem Jahr hatten Nokia und Microsoft nämlich ihre "strategische Partnerschaft" im Netzwerk-Sektor verkündet.Schon vor einem Jahr erinnert wir dabei daran, dass die erste Übernahme von Nokia (Handysparte) so anfing - mit der Bekanntgabe einer "strategischen Partnerschaft" . Wir glaubten aber auch, dass Microsoft aus dem Debakel, das dann folgte, gelernt hatte und sich nicht noch einmal mit Nokia zusammenschließt. CCS Insight sieht das nun ganz anders. In einem Bericht des Nachrichtenmagazin Forbes werden die Voraussagen von CCS Insight genau beleuchtet. Da heißt es jetzt unter anderem, dass man in den USA auf der Suche nach einer Alternative zu Huawei ist. Diese Alternative könnte Nokia heißen, wäre aber besonders attraktiv, wenn sie dann auch eine amerikanische Chefriege hätte.Dabei sollen der Software-Riese Microsoft nun sogar der "Favorit" bei den potenziellen Übernahmegesprächen sein. Einzelheiten sind aber noch nicht bekannt und es ist nicht ganz klar, ob CCS Insight Insider-Informationen hat oder nicht.Microsoft hat nicht nur die nötigen Bargeldreserven und die Kapitalisierung für ein solches Geschäft. Microsoft hat vor allem selbst eine großen Bedarf in dem Sektor. Das Cloud­geschäft wächst immer mehr, wobei mitdem 5G-Standard auch neue mobile Arbeitswelten geschaffen werden."Microsoft hat ein echtes Interesse an der Telekommunikationsbranche gezeigt. Wir haben in diesem Jahr bereits zwei Übernahmen von ihnen gesehen [Metaswitch und Affirmed Networks]... bei denen es darum geht, etwas Fachwissen im 5G- und Telco-Bereich und einige Kontakte innerhalb der Industrie zu erhalten. Wir glauben, dass Nokia ein potenzielles Ziel für jemanden wie Microsoft sein könnte", erläuterte CCS Insight.