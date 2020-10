Sechs Modelle: Nokia verkauft demnächst auch in Europa 4K-Fernseher

Der finnische Hersteller Nokia war und ist vor allem für seine Smart­phones bekannt, doch seit dem Vorjahr verkauft das Unternehmen auch Fernsehgeräte. Los ging es zunächst am indischen Markt, doch demnächst fällt der Verkaufs-Startschuss auch in Europa.

Sechs unterschiedliche Größen

Nokia/Flipkart

Nokia hat vor rund einem Jahr begonnen, in Indien TVs zu verkaufen, wohlgemerkt handelt es sich dabei aber nicht um Geräte, die Nokia selbst baut - oder zumindest jenes Unternehmen, das diesen Namen noch offiziell trägt. Denn im Fall der Fernsehgeräte "leiht" man die bekannte Marke - ganz ähnlich wie beim Lizenzdeal mit HMD Global am Smartphone-Markt - einen Dritthersteller.Konkret bedeutet das im Fall der TV-Geräte in Indien den Online-Händler Flipkart, das ist ein indisches Tochterunternehmen des US-Riesen Walmart. Allerdings, und jetzt wird die Sache etwas verwirrend, fallen die europäischen Nokia-TVs in die Verantwortung von HMD Global. Anders gesagt: Nokia ist nicht gleich Nokia ist nicht gleich Nokia.Wie Caschy berichtet, wird es gleich mehrere Varianten geben, genauer gesagt Modelle mit Diagonalen von 43, 50, 55, 58, 65 und 75 Zoll. Die Android TV-basierten Fernseher muss man aber aller Wahrscheinlichkeit nach dem Einstiegssegment zurechnen, da die meisten der TVs Helligkeiten von 320 cd/m2 bieten (das 65-Zoll-Modell bietet 350 cd/m2).Alle Geräte bieten eine Auflösung von 3840 x 2160 Pixel, also 4K bzw. Ultra-HD. HDR10 sowie Dolby Vision werden ebenfalls unterstützt. Hinsichtlich des Blickwinkels werden 178/178 angegeben, dazu kommen Micro-Dimming, UHD-Upscaling und Dynamic Noise Reduction.Die vielleicht interessantesten Angaben fehlen allerdings, denn es ist noch nicht bekannt, wann genau die Geräte starten und vor allem, was sie kosten werden. Nimmt man aber die indischen Nokia-Geräte als Maßstab (was aber nicht unbedingt sinnvoll ist), dann kostet der 43-Zöller 23.000 Rupien (umgerechnet 265 Euro) und das 65-Zoll-Modell knapp 700 Euro.