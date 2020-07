Smartphones: HMD Global kehrt an Nokias finnische Wurzeln zurück

Der Smartphone-Hersteller HMD Global, der die Marke Nokia im Markt für mobile Geräte übernommen hat, kehrt mit der Einrichtung eines neuen Entwicklungszentrums in der finnischen Stadt Tampere zu einem der Ur­sprungsorte von Nokia im Handysegment zurück.

Neue Technologie auch für Privatkunden

Nokia

Wie HMD heute mitteilte, übernimmt das Unternehmen die in Tampere im Süden Finnlands ansässige Firma Valona Labs und gründet damit ein neues Entwicklungszentrum in seiner finnischen Heimat. Nokia hatte in der Stadt über Jahrzehnte einen Standort, der jedoch im Zuge des Niedergangs des einst so großen Mobilgerätegeschäfts des finnischen Konzerns wie die meisten anderen Standorte aufgelöst wurde.Mit der Ansiedlung von Mitarbeitern in Tampere will HMD Global ausdrücklich an seine finnischen Wurzeln zurückkehren. Neben der Übernahme von Valona Labs sollen in Tampere bald mehr Mitarbeiter angesiedelt werden, die vor allem an Software für die mit Android ausgerüsteten Android-Smartphones arbeiten werden, heißt es. HMDs Ankündigungen legen nahe, dass Tampere zu einem zentralen Teil der Entwicklung von Smartphones der Marke Nokia werden soll.Valona Labs war bisher eigentlich auf die Entwicklung Sicherheits- und Enterprise-Lösungen für mobile Endgeräte spezialisiert und soll daher im Zuge der Übernahme durch HMD Global auch an entsprechenden Software-Lösungen für Nokia-Smartphones arbeiten. HMD konzentriert sich seit einiger Zeit darauf, seine Geräte vor allem für große Unter­nehmens­kunden attraktiver zu machen, die in Finnland entwickelten Technologien sollen langfristig aber auch privaten Nutzern von Nokia-Smartphones zugutekommen.Tampere hat noch immer einen großen Pool von spezialisierten Ingenieuren zu bieten, aus dem HMD Global auch neue Mitarbeiter für sein neues Entwicklungszentrum rekrutieren will. Aktuell werden die Smartphones der Marke Nokia unter anderem in Finnland, Indien und Taiwan entwickelt, wo jeweils spezialisierte Abteilungen bestimmte Aufgaben übernehmen.