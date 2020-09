PlayStation-Chef: Game Pass ergibt für Blockbuster-Spiele keinen Sinn

Sony ist mit der PS4 zum klaren Marktführer geworden, entsprechend groß sind die Erwartungen an die PlayStation 5. Seit gestern ist endlich bekannt, wann die PS5 kommt und was sie kostet, auch die Spielepreise wurden enthüllt . Konkurrent Microsoft hat aber eine "Geheimwaffe".

Bald rund 160 Spiele im Monatsabo

Kein "PlayStation Game Pass"

Die ist natürlich alles andere als geheim und nennt sich Xbox Game Pass (Ultimate). Das Microsoft-Angebot kann man am besten als Netflix für Spiele bezeichnen und das ist eine in vielerlei Hinsicht zutreffende Beschreibung. Denn Eigenproduktionen von Microsoft verbleiben dauerhaft im Game Pass, Drittanbieterspiele kommen und gehen regelmäßig.Zuletzt hat Microsoft bekannt gegeben, dass man eine Partnerschaft mit Electronic Arts eingeht. Das bedeutet konkret, dass zu den derzeit rund 100 Spielen weitere 60 EA-Titel dazukommen . Das ist ein für viele interessantes Angebot, denn zum Preis von derzeit 13 Euro im Monat kann man im Rahmen des "Ultimate" genannten Pakets die Games (teils unterschiedliche) sowohl auf Konsole als auch PC spielen. Das dürfte viele verleiten, Ab­schied von der PlayStation zu nehmen und zu einer Xbox Serie X oder S zu greifen.Auf den Xbox Game Pass wurde auch Sony Interactive Entertainment-CEO Jim Ryan im Gespräch mit der BBC angesprochen, dieser hält aber nichts davon: "Bei der PlayStation geht es um große Blockbuster-Spiele, deren Herstellung viel kostet, sodass ein ähnliches Abonnement-Service-Modell finanziell nicht sinnvoll wäre."Damit schloss Ryan auch ein konkurrierendes Angebot für die PlayStation 5 aus. Zwar hat Sony mit PlayStation Now auch entfernt ver­gleich­bare Angebote sowie die kommende PlayStation Plus Collection, wirklich ähnlich zum Game Pass sind diese nicht.Es ist nicht das erste Mal, dass sich Ryan eher abfällig über Microsoft-Angebote und -Lösungen äußert. Zu Xbox One-Zeiten ätzte er, dass Abwärtskompatibilität etwas ist, über das viel gesprochen wird, das aber kaum genutzt werde. Der Sony-Manager fragte sich damals, warum jemand ältere Games spielen will oder soll. Und 2020? Die PS5 unterstützt - selbstverständlich - auch PS4-Spiele.