Achtung, das ist eine Übung! - Morgen bundesweit Katastrophenalarm

In einem noch nie dagewesenen Umfang sollen morgen alle Optionen, mit denen Behörden Katastrophenwarnungen an die Bevölkerung heraus­geben können, einem Test unterzogen werden. Das sollte man im Kopf behalten, um nicht zu erschrecken.

11 Uhr

Alle Jahre wieder

Umsoll es losgehen. Bundesweit werden dann beispielsweise die Sirenen anspringen, die es vor allem im ländlichen Raum noch zur Alarmierung der Feuerwehren gibt. Die Übung umfasst in den Küstenregionen auch die Sturmflutsirenen. Wo verfügbar, werden auch die Lautsprecherwagen der Behörden im Einsatz sein und Probewarnungen an die Bevölkerung durchgeben.Aber auch diverse andere Wege, die den staatlichen Stellen zur Verfügung stehen, werden aktiviert. So sollen beispielsweise Radiosender ihr Programm unterbrechen und die Übungswarnmeldung durchgeben. Auch verschiedene Smartphone-Apps, die an das Modulare Warnsystem (MoWaS) des Bundes angebunden sind, lassen Push-Nachrichten auf dem Display erscheinen. Gleiches gilt für die digitalen Werbeflächen, die vor allem in vielen Städten an stark frequentierten Orten stehen, sowie die Informations-Displays in öffentlichen Verkehrsmitteln. Bis spätestens um 11:20 Uhr soll die ganze Aktion abgeschlossen sein.Ähnliche Aktionen liegen schon Jahr­zehnte zurück und um­fassten damals auch nicht den glei­chen Umfang. Probe­alarme kennen daher die meisten Bürger eher nur noch aus Re­gionen, in denen einmal wöchent­lich die Sirenen getestet wer­den. Der morgige Probe­lauf ist hin­gegen bisher einzig­artig und soll zeigen, inwie­weit alle existie­renden Warn­systeme auch wirklich funktio­nieren, wenn es darauf ankommt.Die ganze Sache soll dann auch keine einmalige Aktion bleiben - auch wenn ähnliche Übungen nicht gerade häufig vorkommen werden. Geplant ist derzeit, dass zukünftig immer am zweiten Donnerstag im September ein bundesweiter Probealarm in dieser Größenordnung durchgeführt wird.