EA blendet im Spiel Werbe-"Popups" ein, Nutzer außer sich vor Wut

Electronic Arts hat unter den großen Spiele-Publishern nicht den besten Ruf, um es vorsichtig zu formulieren und selbst jene, die EA nicht als "großen Satan" sehen, haben es immer wieder schwer, das Unternehmen zu verteidigen. Denn EA hat wieder einmal seine Kunden verärgert.

Werbung "mitten" im Spiel

Geldgierig, rücksichtlos und Fan-unfreundlich. Das sind nur drei der vielen negativen At­tri­bute, die EA-Kritiker dem Publisher-Riesen immer wieder vorhalten. Und selbst wenn man davon ausgeht, dass das unter dem Strich auf alle großen Spielekonzerne zutrifft: Electronic Arts muss sich nicht wundern, dass man ein so miserablen Ruf hat.Das beweist nämlich und insbesondere die jüngste Episode der Serie "EA springt ins Fett­näpf­chen" - die englische Wikipedia hat übrigens einen sehr langen Eintrag zum Thema "Kritik an Electronic Arts. Dort kann man u. a. nachlesen, warum Konsumenten­orga­ni­sa­tionen wie The Consumerist EA zur "schlechtesten Firma in Amerika" gekürt haben.Aktuell jedenfalls hat EA die Nutzer des Kampfspiels UFC 4 verärgert, ja erzürnt. Denn wie man etwa auf Reddit nachlesen und auch per Video sehen kann, hat EA in laufende Ultimate Fighting Championship-Kämpfe Werbung eingeblendet. Genauer gesagt wurde bei Wiederholungen für rund eine Sekunde praktisch das gesamte Bild mit dem Logo der Amazon-Serie The Boys überblendet und das gleich zwei Mal. Auch danach gab es die Werbeeinblendung, und zwar kleiner über dem UI-Element für die Runde.Die Fans waren außer sich vor Wut und meinten, dass so etwas bei einem Vollpreisspiel rund einen Monat nach der Veröffentlichung völlig inakzeptabel sei. Die Spieler machten ihrem Unmut auch lautstark kund und EA musste auch reagieren. Kleinlaut gab das Unternehmen auf Reddit zu, dass aus dem Feedback eindeutig hervorgehe, "dass die Integration von Anzeigen in das Replay- und Overlay-Erlebnis nicht erwünscht ist." Dass EA negatives Feedback "benötigt", um auf die Idee zu kommen, dass Kunden diese Art der Werbung nicht sehen wollen, spricht allerdings auch für sich.