Elektroauto-Anteil bei Neuwagen verdreifacht - Verbrenner leiden

Der Aufschwung bei den Verkäufen von Elektroautos scheint derzeit gerade erst so richtig loszugehen. Der Anteil bei den Neuzulassungen purer Stromer hat sich im zweiten Quartal dieses Jahres in Europa immerhin verdreifacht.

Starker Einbruch bei Verbrennern

Nadine Dressler

Laut aktuellen Daten des europäischen Bran­chen­ver­ban­des der Automobilindustrie ACEA waren in den Monaten April bis Juni 7,2 Prozent aller neu zugelassenen PKW mit einem batterie­be­trie­be­nem Elektromotor ausgestattet. Im Ver­gleichs­zeitraum des Vorjahres lag der Anteil bei gerade einmal 2,4 Prozent. Die deutliche Stei­ge­rung wurde geschafft, obwohl das Geschäft mit Autos aufgrund der Corona-Krise all­ge­mein nicht besonders gut lief.Insbesondere die schwierige wirtschaftliche Lage und die damit verbundene Unsicherheit bei vielen Verbrauchern, ob der eigene Job überhaupt bestehen bleibt, sorgten dafür, dass größere Investitionen zurückgefahren wurden. Dass gerade die Elektroautos, die zumindest in der Anschaffung erst einmal teurer sind als Benziner oder Diesel, trotzdem deutlich zulegten, ist dabei recht beachtenswert.Die Absatzprobleme trafen vor allem die Fahr­zeuge mit Ver­brennungs­motor. Hier gin­gen die Neu­zulas­sungen im zwei­ten Quar­tal jeweils um mehr als 50 Pro­zent zu­rück. Bei den batterie­betrie­benen Autos stieg die Zahl hin­gegen um 53,3 Prozent auf 129.344 Stück. Nach einem leichten Rück­gang bei den abso­luten Zahlen kamen die Hy­briden auf einen Anteil von 9,6 Prozent. Bei 1,9 Prozent liegen die PKW mit anderen Energie­trägern - vor allem Gas.Der Entwicklung ging unter anderem auch eine Auseinandersetzung um die Wirtschaftsförderung in der Corona-Krise voraus. Hier stand die Frage im Raum, ob man den Konsum ankurbelt, indem allgemein für alle Neukäufe Zuschüsse gewährt werden, oder ob man die staatlichen Beihilfen auf klimaschonendere Neuwagen beschränkt. Letzteres setzte sich am Ende durch.