Microsoft lädt ein: Surface Duo-Kernel auf GitHub, Bootloader offen

Microsoft geht mit seinem neuen Surface Duo gleich in die Offensive und tut alles dafür, auch Entwickler für das Gerät zu begeistern. Den Quell­code für den Kernel des Betriebsystems haben die Redmonder direkt auf GitHub veröffentlicht.

Anleitung für Modder

Microsoft

Darüber hinaus hat Microsoft bereits vor einiger Zeit bestätigt, dass der Bootloader des Surface Duo freigeschaltet werden kann. Das macht auch gleich den Weg frei, auf dem Entwickler eigene, modifizierte Versionen des Betriebssystems aufspielen und testen können. Auf diese Weise kann man sehr umfangreich mit der Hardware, die Microsoft hier liefert, experimentieren und ist nicht auf die angebotenen Schnittstellen beschränkt.Grundsätzlich ist natürlich jeder Anbieter von Android-Systemen verpflichtet, den Kernel mit den von ihm vorgenommenen Änderungen öffentlich zu machen. Das schreibt die Lizenz des Linux-Kernels vor, der in dem System steckt. Allerdings merkt man bei den meisten Anbietern, dass sie dieser Pflicht eher widerwillig nachkommen und so erfolgen entsprechende Veröffentlichungen meist recht spät und sie sind nur mit einiger Suche aufzuspüren.Microsoft hingegen verhält sich vor­bild­lich und ein­ladend. Das ist auch einem gewach­senen Verstän­dnis inner­halb des Unter­nehmens zu verdanken, dass letzt­lich die Arbeit exter­ner Entwick­ler mit darüber ent­schei­det, ob eine Platt­form Erfolg hat oder nicht. Die frühe­ren Smartphone-Ambi­tionen Micro­softs sind immer­hin auch daran geschei­tert, dass man stets die dritte Geige hinter iOS und Android spielte und so wichtige Apps schlicht zu spät oder gar nicht auf die Windows-Geräte kamen.Die Redmonder bieten den Kernel des Surface Duo gleich als GitHub-Repository an, das in die eigene Entwicklungsumgebung eingebunden werden kann. Man empfiehlt für die Arbeit an dem Code die Nutzung eines Ubuntu-Systems, auf dem dann der Qualcomm Snapdragon LLVM Compiler und andere Tools genutzt werden können.