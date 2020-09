Surface Duo-Tests: Viel Liebe fürs Design, viel Hass für Kamera und Bugs

Das neue Microsoft-Smartphone Surface Duo ist in den USA offiziell seit heute erhältlich und am Nachmittag sind auch die Sperrfristen für die Tests gefallen. Und die Begeisterung der Fachpresse hält sich in Grenzen, die meisten sind eher bis sehr enttäuscht.

Technische Daten zum Surface Duo Betriebssystem Android 10 Display 2x 5,6 Zoll AMOLED, 1800 x 1350 Pixel, Seitenverhältnis 4:3, 401 ppi Prozessor Qualcomm Snapdragon 855 Arbeitsspeicher 6 GB RAM Speicher 64 / 256 GB, keine Erweiterung möglich Kamera 11 MP, f/2.0, 1.12um Sicherheit Fingerabdruckleser Verbindung 1x USB-C, Nano-SIM Akku 3460 mAh Eingabegerät Surface Pen

Innovativ, interessant und spannend, aber leider nicht besonders gut. Das ist der Grundtenor der Surface Duo-Tests, die heute Nachmittag auf vielen US-amerikanischen Medien und Blogs freigeschaltet wurden. Eine Auswahl haben wir hier zusammengetragen und geben kurze Einblicke in die Reviews.Das bekannte Technik-Blog Engadget beschreibt das Surface Duo als ein Gerät, das sowohl Smartphone als auch Tablet sein will. Es ist zwar nicht das erste Stück Hardware, das dies probiert, laut Testerin Cherlynn Low ist das aber einer der "aufregenderen" Versuche. Der Ansatz von Microsoft ist auch anders als jener von Samsung und Co., denn Microsoft arbeitet nicht mit faltbaren Displays, sondern einfach mit zwei verbundenen Bildschirmen.Laut Engadget ergibt das auch Sinn, da Microsoft viel Erfahrung mit Scharnieren habe, insgesamt hält Low das Design für gelungen, da es u. a. "schlank und robust" ist. In Sachen Software gibt es aber einen regelrechten Verriss, diese sei "frickelig" und vor allem buggy. Vor allem die Fehler sind zahlreich: "Ich habe nicht genug Zeit oder Platz, um sie alle in dieser Rezension aufzulisten", schreibt Low, die auch aufgrund der schwachen Kamera nur 71 von 100 möglichen Punkten vergibt. The Verge schließt sich dieser Kritik ganz ähnlich an und vergibt mit sechs von zehn Punkten eine noch schlechtere Note. Auch deren Tester Dieter Bohn lobt das Hardware-Design überschwänglich, zudem meint er, dass die Akkulaufzeit überraschend gut ist, wenn man bedenkt, dass die beiden Batterie-Hälften des Surface Duo zusammen gerade einmal eine Kapazität von 3,577mAh ergeben.Die Kamera des Surface Duo bezeichnet Bohn hingegen als "schrecklich" und "Müll", diese sei vermutlich zum "Opfer" des Strebens von Microsoft nach Dünnheit geworden: "Ich würde diese Kamera bei einem 300-Dollar-Gerät beschimpfen. Das Surface Duo kostet 1400 US-Dollar." Bohn meint abschließend: "Das Surface Duo ist nicht wirklich fertig. Es gibt viele gute Ideen, aber die Ausführung ist stellenweise schlecht, und viele Leute werden nicht kapieren, was Microsoft damit will."Auch Daniel Rubino von Windows Central ist nicht überzeugt und stellt bereits in der Überschrift fest: "Ein Dual-Screen-Telefon von morgen ... das heute noch nicht ganz fertig ist." Er meint, dass das Konzept eines Dual-Screen-Smartphones zwar einzigartig sei, das Ganze aber nicht ganz aufgeht.Am Äußeren hat auch Rubino kaum etwas zu beanstanden: Er meint, dass das Design fantastisch und das Scharnier makellos sei, das Betriebssystem aber zu fehlerhaft ist. Er rät deshalb: "Wenn Sie sich für den Kauf des Surface Duo interessieren, ist mein Rat unkompliziert: Warten Sie vielleicht einige Monate, um zu sehen, wie sich die Software verbessert."Corbin Davenport von Android Police schließt sich der Reihe an Enttäuschten an und auch er sieht das Gerät praktisch eins zu eins wie alle seine Kollegen. So gibt es Lob für die Hardware, u. a. die AMOLED-Bildschirme (1800 x 1350 Pixel), die "großartig" aussehen und den Surface Pen unterstützen. Doch obwohl das Surface Duo mit einem Preis von 1400 Dollar eines der teuersten Android-Smartphones überhaupt ist, hat es Microsoft nicht geschafft, dem Gerät einen Surface Pen beizulegen, klagt Davenport.Auch weitere Tests sind eher enttäuscht als begeistert: Android Authority meint, dass das Surface Duo "eher Prototyp als Produkt ist", Tom's Guide nennt es eine "wunderschöne Tragödie" und Cnet kommt zur Fazit, dass zwei Bildschirme nicht immer besser sind als einer.