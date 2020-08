Microsoft Store: Jetzt bis zu 285 Euro Rabatt auf Surface-Bundles

Pünktlich zum neuen Schuljahr senkt Microsoft die Preise seiner beliebten Surface-Tablets und -Laptops. Dabei können jetzt nicht nur Schü­ler und Studenten sparen, sondern alle Kunden. Im hauseigenen Store schnü­ren die Redmonder viele günstige Bundles. (Anzeige)

Tolle Angebote aus den Bereichen Surface, Microsoft 365 & Co.

Mit dem Surface Pro 7 und Surface Laptop 3 bis zu 285 Euro sparen

Egal ob Einsteiger oder High-End, das "Essential Bundle" überzeugt

Microsoft

Die Ferienzeit nähert sich dem Ende und das neue Schuljahr sowie weitere Semester stehen für Schüler und Studenten vor der Tür. Microsoft feiert den Unterrichtsbeginn jetzt mit einer neuen "Back to School"-Rabattaktion , in der viele der beliebten Surface-Geräte noch einmal stark im Preis reduziert worden. Zum Start zeigen sich ab sofort günstige Bundles der 2-in-1-Tablets Surface Pro 7, Surface Pro X und Surface Go 2, sowie der jüngste Surface Laptop 3 in Kombination mit essentieller Microsoft 365-Software und Office-Programme wie Word, Excel, PowerPoint und Co. Bis zu 285 Euro können hier gespart werden.Zu den beliebtesten Geräten der Microsoft-Familie gehört das Surface Pro 7 . Das 12 Zoll große Tablet, welches über ein Type Cover zum vollwertigen Notebook mutiert, überzeugt mit modernen Intel Core-Prozessoren, hochauflösenden Touchscreens und flotten SSDs mit Kapazitäten von bis zu einem Terabyte. Im Online-Shop schnüren die Redmonder ein güns­ti­ges Bundle aus Tablet und Tastatur, das den Einstieg bereits ab 901,50 Euro möglich macht. Dabei kann man sich die Ausstattung des Surface Pro 7, wie auch die Farbe und Art des Type Cover, selbst auswählen. Wer zusätzlich zu einem Office-Paket greift, spart weitere 20 Euro.Möchte man hingegen lieber auf ein klassisches Notebook setzen, kann man sich den ebenso reduzierten Surface Laptop 3 genauer ansehen. Er ist im Bundle mit einer Family- oder Single-Lizenz von Microsoft 365 bereits ab 1263 Euro erhältlich und kommt wahlweise mit einem 13,5 Zoll oder 15 Zoll großen Multi-Touch-Display. Ebenso hat man die Wahl aus Intel Core-Prozessoren der 10. Generation oder aktuellen AMD Ryzen 3000-Chips. Auch optisch macht das Windows 10-Notebook einiges her. So kann der Surface Laptop 3 alternativ zu einem Gehäuse mit Metalloberflächen auch mit einem Alcantara-Stoffbezug bestellt werden.Ebenso essentielle Pakete liefert der Microsoft Store während seiner "Back to School"-Ra­batt­ak­tion für das neue Surface Go 2 und das Surface Pro X . Beide Windows-Tablets können in einem Sparpaket mit einem Type Cover und Microsoft 365 zu reduzierten Preisen ab 546,60 Euro respektive 1154,79 Euro bestellt werden. Während sich die Go-Serie mit kompakten 10,5 Zoll und Intel Pentium- sowie Core M-Prozessoren vor allem an Einsteiger richtet, zei­gen die Redmonder im Surface Pro X ihren ersten eigenen Microsoft SQ1-Chip, ein 13-Zoll-Display und Akkulaufzeiten von bis zu 13 Stunden.