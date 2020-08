LG Wing: Smartphone mit kuriosem zweiten Display zeigt sich in Video

Ob man bei Dual-Screen-Phones bereits von einem Trend sprechen kann, sei einmal dahingestellt, es gibt aber immer mehr Hersteller, die sich an so einer Lösung versuchen, u. a. Microsoft. Auch der koreanische Her­steller LG hat hierzu eine Idee und die ist doch ungewöhnlich.

Quadratisches Zusatz-Display

Der koreanische Hersteller LG hat in den vergangenen Jahren sein Smartphone-Geschäft praktisch aufgegeben, man konnte sich trotz einiger guter bis ausgezeichneter Geräte nicht gegen den Konkurrenten aus der eigenen Heimat, also Samsung, durchsetzen. Seit einer Weile spielen Smartphones bei LG nur noch eine untergeordnete Rolle.Doch ganz aufgegeben hat LG diese Kategorie nicht und hat auch im vergangenen Mai mit einem neuartigen Dual-Screen-Gerät für Aufsehen gesorgt. Damals gab es das LG Wing genannte Smartphone nur in Form eines Mockups zu sehen und man konnte sich durchaus fragen, ob das Gerät tatsächlich ernstgemeint ist. Denn beim LG Wing soll das zweite Display bei Bedarf herausgeschwenkt werden.Das bedeutet: Unter dem 6,8 Zoll großen Haupt-Display befindet sich ein kleineres vier Zoll messendes, dieses hat ein Seitenverhältnis von 1:1, ist also quadratisch. Im aufgeklappten Zustand erinnert das LG Wing an ein T. Dabei ist allerdings nicht ganz klar, wie genau der zweite Bildschirm ausklappt bzw. ausfährt.Wie das LG Wing in der Realität auftritt bzw. wie es eingesetzt wird, zeigt aber nun ein Video, das Android Authority veröffentlicht hat. Denn dort ist das LG Wing beim Einsatz im Auto zu sehen. Auf dem Hauptdisplay wird die Navigation-Ansicht eingeblendet, auf dem zweiten Bildschirm ist hingegen die Musiksteuerung zu finden bzw. wird ein eingehender Anruf angezeigt. Das hat natürlich den Vorteil, dass man die Navigation nie unterbrechen muss, es schafft also schlichtweg mehr bzw. zusätzlichen Platz.Das ist sicherlich eine spannende Idee, die Frage ist allerdings, welchen "Preis" sie hat. Denn es ist unklar, wie dick das Gerät sein wird und wie gut die Software funktioniert. Das LG Wing soll aber mittlerweile mehr sein als ein Konzept, angeblich ist die Veröffentlichung noch für dieses Jahr geplant.