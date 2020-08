LG K31: Neues Einsteiger-Smartphone mit Android 10 angekündigt

Der südkoreanische Elektronik-Hersteller LG hat ein weiteres Einsteiger-Smartphone auf den Markt gebracht. Das Modell verfügt über ein 5,7 Zoll großes Display und die neueste Version des mobilen Google-Be­triebs­sys­tems . Zunächst ist das Gerät allerdings nur in den USA erhältlich.

Smartphone mit Kopfhörer-Anschluss

Gerät bisher nicht in Deutschland erhältlich

LG

Das LG K31 ist mit einem MediaTek Helio P22-SoC, der von zwei Gi­ga­by­te RAM und 32 Gi­ga­by­te Speicherplatz unterstützt wird, ausgestattet. Der 5,7 Zoll große Bildschirm löst in HD+ auf. Mit einer Akkukapazität von 3000 mAh wird für eine ausreichende Laufzeit gesorgt. Das Gerät wird jedoch noch über einen inzwischen veralteten Micro-USB-Anschluss geladen.Fans von analogen Kopfhörern können sich hin­ge­gen freuen. Das LG K31 verfügt über eine Klinkenbuchse. Am linken Rand ist ein de­di­zier­ter Button für den Google Assistant platziert. Auf der Rück­sei­te lassen sich außerdem ein Fingerabdruck-Sensor und eine Dual-Kamera finden. Während die Sensoren auf der Rück­sei­te mit 13 und fünf Me­ga­pix­eln auflösen, nimmt die Selfe-Kamera lediglich Bilder mit fünf Me­ga­pix­eln auf. Neben LTE unterstützt das 146 Gramm schwere Smartphone auch Bluetooth 5.0. Als Betriebssystem kommt Android 10 in Kom­bi­na­tion mit der Benutzeroberfläche LG UX 9.1 zum Einsatz.Wann das Gerät auch hierzulande erhältlich sein wird, ist momentan nicht bekannt. Aktuell wird das Smartphone nur in den Vereinigten Staaten und ausschließlich in einer silbernen Farbvariante angeboten. Dort ist das LG K31 für umgerechnet knapp 130 Euro erhältlich. In Deutschland könnte das Einsteiger-Modell dann für einen ähnlichen Preis verkauft werden.