Baldur's Gate 3: Systemanforderungen und Early-Access-Start bekannt

Das lang erwartete Rollenspiel Baldur's Gate 3 hat ein Release-Datum, zumindest für den Early Access auf Steam und Google Stadia. Außerdem geben die Entwickler der Larian Studios die offiziellen Sys­tem­an­for­de­run­gen des Spiels für PCs mit Windows 10 bekannt.

Weitere Entwicklungsphase soll mindestens ein Jahr andauern

Larian Studios

Bereits zu Beginn des Jahres bestätigte das belgische Entwicklerstudio, dass Baldur's Gate 3 im Sommer 2020 zuerst im Early Access erscheinen wird. Der offizielle Startschuss für den ersten Akt des Rollenspiel wird am 30. September fallen, wie man in einem kürzlich ver­an­stal­te­ten "Panel From Hell"-Livestream verkündete. Dabei haben PC-Spieler auf Steam und Kunden des Cloud-Gaming-Dienstes Google Stadia die Möglichkeit den Titel in einer frühen Phase anzuspielen und den Entwicklungsverlauf mitzuverfolgen. Die Test­pha­se von Baldur's Gate 3 beginnt damit später als erwartet, eigentlich wurde der August angepeilt.Parallel zum Early-Access-Start präsentieren die Larian Studios zudem die offiziellen Sys­tem­an­for­de­run­gen des RPG . Gamer sollten mindestens über einen Intel Core i5-4690- oder AMD FX 4350-Prozessor verfügen, 8 GB Arbeitsspeicher nutzen und Grafikkarten im Leis­tungs­be­reich der Nvidia GeForce GTX 780 oder AMD Radeon R9 280X vorzeigen. Emp­foh­len werden jedoch Komponenten, die aus CPU-Sicht mit dem Intel Core i7-4770K oder AMD Ryzen 5 1500X sowie den Grafikkarten Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) oder AMD Radeon RX 580 mithalten können. Ebenso sind 16 GB RAM und mindestens 70 GB Speicherplatz auf Fest­platten oder SSDs ratsam.Im Early Access von Baldur's Gate 3 erhalten Spieler Zugriff auf den ersten von insgesamt drei Akten und sechs Charakterklassen. Bei einem normalen Spieltempo soll man so für etwa 25 Stunden beschäftigt sein. Die Early-Access-Phase soll mindestens ein Jahr lang andauern, während die Entwickler an weiteren Inhalten arbeiten. Erfahrungen konnten die Larian Studios bereits mit Divinity: Original Sin 2 sammeln. Auch mit diesem Rollenspiel ging man im September 2016 zuerst in den Early Access und verließ diesen ein Jahr später.