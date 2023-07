Baldur's Gate 3 auf "hart" wird die Spieler "zum Heulen bringen"

Viele Rollenspielfans fiebern bereits dem 31. August entgegen, denn an diesem Tag kommt der dritte Teil von Baldur's Gate heraus. Damit endet eine Wartezeit von fast einem Vierteljahrhundert. Und das Spiel wird auch eine harte Nuss sein, wie Entwickler Larian Studios mitteilte.

Profis wählen Tactician - und weinen trotzdem

Zusammenfassung Baldur's Gate 3 erscheint am 31. August

Entwickler versprechen eine harte Nuss

Spieler können zwischen drei Schwierigkeitsstufen wählen

"Balanced" bietet kleine Herausforderung

"Explorer" für Storytelling & Rollenspiel

"Tactician" für Hardcore-Spieler & D&D-Kenner

Entwickler warnen: "Es wird schwer!"

Viele Spieler alter Schule klagen heutzutage, dass die Games immer einfacher werden, weil die Entwickler auf diese Weise die Gelegenheitsnutzer ansprechen wollen, die sich nicht an besonders herausfordernden Titeln die Zähne ausbeißen wollen. Diese Spieler können sich auf Baldur's Gate 3 freuen, denn hier versprechen die Entwickler ein Erlebnis, das es mehr als in sich hat.Im letzten Entwickler-Showcase, dem sogenannten Panel From Hell , haben sich Creative Director Swen Vincke and Senior Combat Designer Matt Holland zum Thema Schwierigkeitsgrad geäußert und versprachen ein Spiel, das auf Wunsch eine echte Herausforderung sein wird. Laut den beiden Larian Studios-Entwicklern wird die schwierigste Spielstufe die Gamer an ihre Grenzen bringen (via PCGamesN ).Denn in der Early-Access-Phase von Baldur's Gate 3 stand das Rollenspiel in der "Balanced"-Einstellung bereit, diese bietet laut Holland "eine kleine Herausforderung, aber nicht zu viel". Wer das Spiel vor allem wegen der Geschichte spielt, der sollte zur "Explorer"-Stufe greifen, hier stehen Storytelling und Rollenspiel im Fokus.Hardcore-Spieler hingegen können "Tactician" wählen: "Das ist unser schwerer Modus. Das ist der Modus, der dich im Kampf wirklich herausfordert - und in gewisser Weise auch außerhalb des Kampfes", erklärt Holland. Das betrifft einerseits die erhöhten Statuswerte der Gegner (wie höhere Gesundheit), so der Entwickler. Andererseits hat Larian auch selbst Hand angelegt und jedem einzelnen Kampf etwas mehr "Würze" verliehen.Die Gegner haben in diesen Fällen ganz spezielle Überraschungen auf Lager, die die zugrundeliegenden D&D-Mechaniken ausnutzen. Und die Regeln müssen auch die Spieler kennen, wenn sie eine Chance haben wollen: "Ihr müsst das Regelwerk kennen", sagt Vincke. "Ihr müsst wirklich anfangen, jeden einzelnen Vorteil zu nutzen, den ihr bekommen könnt, denn sonst werdet ihr vernichtet."Selbst dann wird es eine große Herausforderung sein, so Vincke, der mit Augenzwinkern ausführt: "Ich weiß, dass ihr alle knallhart seid, ich weiß, dass ihr alle auf Tactician spielen werdet, weil ihr denkt, damit umgehen zu können. Aber dann werdet ihr anfangen zu weinen und dann werdet sagen, dass das Spiel schlecht ist. Es ist nicht unsere Schuld - es liegt an euch!"