Google Stadia: Neue kostenlose Spiele und Features angekündigt

Der Suchmaschinenkonzern Google arbeitet fortlaufend daran, seinen Game-Streaming-Dienst mit neuen Spielen und Funktionen auszustatten. Nun wurden der Plattform vier weitere kostenlose Titel spendiert. Zudem ist es seit kurzem möglich, auch über mobile Daten zu streamen.

Zocken auch über mobile Daten möglich

Google

Bei den neuen Spielen, die für Stadia Pro-Abonnenten seit dem 1. August kostenlos zur Ver­fügung stehen, handelt es sich um die vier Titel "Just Shapes and Beats", "Kona", "Stran­ge Brigade" und "Metro: 2033 Redux". Ab dem 17. August wird außerdem "Rock of Ages 3" an­ge­bo­ten. Das hat Google in einem offiziellen Blog-Eintrag bekanntgegeben. Neben diesen fünf neuen Spielen können mit Stadia Pro auch noch 18 weitere Titel kostenlos gespielt wer­den. In Zukunft sollen viele weitere Games, darunter "Dead by Daylight", "Far Cry 6" und drei Ableger der Hitman-Reihe für den Cloud-Gaming-Dienst Stadia erscheinen.Darüber hinaus hat Google seinen Game-Stre­aming-Service noch mit neuen Funktionen aus­ge­rüs­tet. Während das Spielen auf dem Smart­pho­ne bisher nur über ein WLAN-Netzwerk mö­glich war, werden jetzt auch mobile Netz­wer­ke unterstützt. Damit haben die Nutzer die Mög­lich­keit, die verfügbaren Spiele mit Hilfe von 4G oder 5G auf das eigene Android-Gerät zu strea­men. Dabei sollte jedoch beachtet werden, dass hierfür bis zu 2,7 Gigabyte an Daten pro Stun­de übertragen werden. Um die Spiele un­ter­wegs streamen zu können, sollte der Nutzer also über einen Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen verfügen.Eine weitere Neuerung stellen die Spiele-Statistiken im Web dar. Damit können die Nutzer ihre erzielten Erfolge unter Stadia.com einsehen. Außerdem unterstützt Stadia nun auch Gmail-Kontaktlisten, sodass Kontakte schneller gefunden und als Freunde hinzugefügt wer­den können. Der Google Assistant-Button auf dem Stadia-Controller kann jetzt während des Spiels verwendet werden, um allgemeine Informationen über Google Stadia zu erhalten.