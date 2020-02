Baldur's Gate 3: Rollenspiel erscheint 2020 im Early Access auf Steam

Das lang erwartete Rollenspiel Baldur's Gate 3 wird laut offiziellen Aus­sa­gen noch in diesem Jahr auf Steam in die Early-Access-Phase gehen. Of­fen bleibt, ob der frühe Zugang auch für Google Stadia-Nutzer gewährt wird. Weitere Informationen werden noch in dieser Woche erwartet.

Frühzeitiger Zugang für Google Stadia-Nutzer weiterhin fraglich

Larian Studios

Die New York Toy Fair 2020 nutzte Hasbro als Muttergesellschaft von Wizards of the Coast, dem Lizenzgeber von Baldur's Gate 3 an das belgische Entwicklerstudio Larian Studios, um nähere Informationen zum Launch des kommenden Rollenspiel bekannt zu geben . Wie bereits bei Titeln wie Divinity: Original Sin 2 soll auch Baldur's Gate 3 im Early Access via Steam verfügbar sein, der noch in diesem Jahr starten soll. Einen genauen Release-Termin für die vorzeitige Testphase gab Hasbro jedoch nicht bekannt. Bisher sind bereits fast 20 Jahre vergangen, seit mit Baldur's Gate 2: Shadows of Amn der letzte Titel der RPG-Reihe für den PC erschien.Baldur's Gate 3 gehört zu den Spielen, die direkt zum Start für Googles Spiele-Streaming-Plattform Stadia zur Verfügung stehen sollen. Ob diese Pläne auch für die Bereitstellung der Early-Access-Version des Rollenspiel gelten, ist bisher unklar. Bereits im Dezember deuteten sich neue Funktionen für Stadia an, die Vorbestellungen, Demos sowie Early-Access-Mög­lich­kei­ten für den hauseigenen Online-Store vorsehen. Zudem deutete der Cloud-Gaming-Dienst vor wenigen Wochen an, dass auch Stadia-Spieler noch in diesem Jahr in den Genuss von Baldur's Gate 3 kommen werden.Geht man von einem ähnlichen Early-Access-Zeitplan aus, den die Larian Studios bereits bei Divinity: Original Sin 2 angewandt haben, könn­te knapp ein Jahr ins Land ziehen, bis die fi­na­le Vollversion von Baldur's Gate 3 erscheint. Es ist damit zu rechnen, dass vorerst nur ein Bruch­teil des Prologs und der ersten Story-Missionen spielbar sein werden. Regelmäßige Updates der Entwickler würden das Spiel stetig bis zu seiner letztendlichen Release-Version er­wei­tern. Weitere Infos dazu dürften uns am 27. Februar er­war­ten, wenn Larian auf der PAX East mit dem ersten Gameplay-Trailer zu Baldur's Gate 3 an den Start geht.