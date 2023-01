Hogwarts Legacy: Diese Anforderungen muss euer Gaming-PC erfüllen

In weniger als einem Monat startet Warner Bros. Hogwarts Legacy, das lang erwartete Action-Rollenspiel aus dem Harry-Potter-Universum. Nun sprechen die Entwickler über die finalen Systemvoraussetzungen und erklären, wie stark euer Gaming-PC wirklich sein sollte.

Sanfter Einstieg, hohe Anforderungen bei 1440p und 4K

Warner Bros.

Seit Wochen rangiert Hogwarts Legacy auf Platz 1 der deutschen Steam-Charts, dabei erscheint das Abenteuer in der Schule für Hexerei und Zauberei erst am 10. Februar 2023 für die Xbox Series X|S PlayStation 5 (PS5) und Windows-PCs. Für letztere gibt man nun im Vorfeld die finalisierten Systemanforderungen bekannt, die dem heimischen Gaming-Setup vor allem bei maximalen Details und hoher 4K-Auflösung einiges abverlangen.Lassen wir die Minimalspezifikationen für das Spielen in 720p-Auflösung bei 30 FPS und niedrigem Detailgrad (siehe Screenshots) außer acht, sollte euer Computer für eine flüssige 1080p/60-FPS-Darstellung bei hohen Details mindestens über die Grafikleistung einer Nvidia GeForce GTX 1080 Ti oder AMD Radeon RX 5700 XT verfügen. Weiterhin werden 16 GB Arbeitsspeicher, Intel Core i7- bzw. Ryzen 5-CPUs sowie 85 GB SSD-Speicher empfohlen.Erhöht man die Auflösung und toppt die Grafikeinstellungen von Hogwarts Legacy in den Ultra-Bereich, sollten für eine 1440p-Auflösung mindestens eine GeForce RTX 2080 Ti oder Radeon RX 6800 XT nebst 32 GB RAM und Prozessoren vergleichbar mit dem Core i7-10700K (3,8 GHz) bzw. Ryzen 7 5800X (3,8 GHz) verbaut sein. Bei Ultra HD-Displays (4K / 2160p) erhöhen sich die Anforderungen an die Grafikkarte auf ein Niveau der GeForce RTX 3090 Ti bzw. Radeon RX 7900 XT, um mit 60 FPS den Zauberstab zu schwingen.