EA Access: Produktseite bei Steam aufgetaucht, Launch wohl in Kürze

Der Abo-Dienst EA Access soll demnächst auch für Steam zur Verfügung stehen. Darauf deutet eine Produktseite, die vor kurzem veröffentlicht wurde, hin. Mit einer Mitgliedschaft haben die Nutzer die Möglichkeit, je­den Monat eine Auswahl an EA-Titeln ohne Zusatzkosten zu spielen.

Preise für den Abo-Service veröffentlicht

Nachdem die Spiele des Publishers Electronic Arts jahrelang nicht über Steam gekauft wer­den konnten, hat das Unternehmen in den vergangenen Monaten eine Partnerschaft mit Val­ve aufgebaut und viele eigene Titel bei Steam bereitgestellt. Um die Kooperation aus­zu­bau­en, soll EA Access bald auch von Steam-Nutzern abonniert werden können. Wie die Pro­dukt­sei­te zeigt, werden den Mitgliedern jeden Monat neue Spiele-Sammlungen angeboten.Aus der freigeschalteten Produktseite gehen auch die Preise für die Steam-Version von EA Access hervor. Eine Mitgliedschaft schlägt mit monatlich 3,99 Euro zu Buche. Wird ein ganzes Jahr im Voraus bezahlt, werden insgesamt le­dig­lich 24,99 Euro fällig. Neben den aus­ge­wähl­ten Spielen wird den Kunden die Option, neue Spiele noch vor dem Release für mehrere Stun­den ausprobieren zu können, geboten. Zudem bekommen die Mitglieder zehn Prozent Rabatt auf alle auf Steam verfügbaren EA-Games.Wann der Launch der Steam-Variante von EA Access stattfindet, ist momentan noch unklar. Auf der Produktseite wird kein genaues Datum genannt. Hier wird lediglich erwähnt, dass EA Access "sehr bald" für Steam erscheint. Es wäre also möglich, dass der Release bereits in den kommenden Wochen erfolgt. Eine offizielle Bestätigung hierfür steht aber noch aus.