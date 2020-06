Baldur's Gate 3 - Neuer Trailer, Early Access startet diesen Sommer

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Fans von Baldur's Gate müssen schon seit längeren auf einen neuen Teil der Rollenspiel-Reihe warten. Doch dieses Warten hat schon bald ein Ende, denn die Larian Studios gaben am Wochenende bekannt, dass Baldur's Gate 3 im August 2020 als Early Access an den Start geht - zumindest dann, wenn weiterhin alles nach Plan läuft. Jetzt gibt es aber zumindest schon mal einen neuen Trailer.Wie sich auch dem veröffentlichten Video entnehmen lässt, ist dieser Termin aber noch nicht endgültig in Stein gemeißelt und so wird auch bewusst auf ein exaktes Datum ver­zich­tet. Schuld daran dürfte die Corona-Krise sein, durch welche die Entwicklung des Spiels vorübergehend ins Stocken geraten war. Läuft alles nach Plan, beginnt das neue Abenteuer der Reihe aber schon im übernächsten Monat als Early-Access-Fassung via Steam und Google Stadia.Wie umfassend die erste Version des Spiels dann ausfällt, haben die Entwickler noch nicht verraten. Baldur's Gate 3 ist der neueste Teil der auf einem Pen-&-Paper-Rollenspiel ba­sie­ren­den Computerspielserie. In dieser war vor rund 20 Jahren mit Baldur's Gate 2 der bislang letzte Teil erschienen.