Windows 10-Insider startet Voraussetzung für neue Your Phone-Feature

Microsoft hat eine neue Preview für kommende Windows 10-Updates im Entwickler-Kanal des Windows Insider Programms herausgegeben. Das Update bringt die Vorschau auf Build 20185 und ein paar Neuerungen mit sich.

Das ist neu im Windows 10 Build 20185 (Dev-Channel) Neue ADMX-gestützte Richtlinien für die Mobile Geräteverwaltung (MDM) für Gruppenrichtlinien

Insider bekommen Zugriff auf die Your Phone Apps und neue Feature (App-Zugriff), die in Kooperation von Samsung und Microsoft vorgestellt wurden



Nachtrag: Samsung hat ein Video veröffentlicht, welches die neue App-Verbindung zeigt. In dem Beitrag dazu erläutern wir , für welche Geräte das Update startet und was weitere Voraussetzungen sind.

Bekannte Probleme

Das neue Build trägt die Nummer 20185 und wurde im Dev Channel, dem ehemaligen Fast-Ring des Windows Insider Programms, veröffentlicht. Das Update bringt wie immer zunächst einmal eine lange Liste an Fehlerbehebungen. Unter anderem konnte das Problem mit Apps, die sich nicht im Startmenü anheften ließen, gelöst werden. Interessant sind aber die Neuerungen die Microsoft einführt. Einige wurden schon in anderen Builds gestartet und werden nun an weitere Insider verteilt. Dazu gehört, dass jetzt Verbesserung in der DNS-Konfiguration in den Einstellungen vorgenommen wurden.DNS-Einstellungen sind dabei nun leichter zugänglich. Die Bearbeitung beispielsweise von DNS-Server-Zuweisung ist jetzt eine sogenannte Top-Level-Option, also nicht mehr versteckt sondern gleich ersichtlich, wenn man wenn die Netzwerk-Einstellungen öffnet.Dazu kommen verschlüsselte DNS-Steuerelemente (DNS über HTTPS oder DoH). Mit diesem Feature wird die Privatsphäre und Sicherheit beim Surfen im Web erhöht, in dem schon die DNS-Eingabe verschlüsselt wird. Die Konfigurationen dazu sind nun ebenfalls direkt in der Einstellungen-App sowohl für Ethernet-Verbindungen als auch für WLAN im Schnellzugriff.Auch diese neue Version hat noch eine lange Liste an bekannten Fehlern. Dazu gehört zum Beispiel weiterhin ein Problem, bei dem einige mit Easy Anti-Cheat geschützte Microsoft Store-Spiele möglicher­weise nicht gestartet werden können, Microsoft arbeitet aber aber laut eigenen Angaben derzeit an dem Problem. Einzelheiten dazu und zu weiteren Bugs hat Windows Programm-Manager Brandon LeBlanc im Windows-Blog veröffentlicht Zudem kündigte das Team für den 18. August den nächsten Windows-Insider-Webcast auf Twitch an.