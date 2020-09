Windows 10: Virtuelle Tastatur erhält Diktierfunktion, Emojis & GIFs

Mit der aktuellen Windows 10 Insider-Preview des Build 20206 spendiert Microsoft vor allem Nutzern von Geräten mit Touchscreens ein sig­ni­fi­kan­tes Update. Die virtuelle Tastatur, der so genannte Emoji-Picker und das Diktieren von Texten werden deutlich verbessert.

Touch-Laptops, Windows-Tablets und die Surface-Familie profitieren

Ab sofort steht Insidern über den Dev-Channel, einst als Fast und Skip Ahead Rings bekannt, eine neue Windows 10-Vorschau zum Download bereit. Das neue Build 20206 kann über die Windows-Update-Funktion installiert werden und beinhaltet neue Funktionen, die Microsoft voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021 final ausrollen wird. Über die Neuerungen dürften sich vor allem Nutzer von Touch-Displays freuen, da die Redmonder den Fokus in dieser Insider-Preview auf die virtuelle Tastatur, vereinfachte Texteingaben per Spracheingabe und das Messaging mit Emojis sowie GIFs legen.Im Windows Insider Blog kündigt Microsoft unter anderem die Weiterentwicklung des Emoji-Pickers an. Die Funktion, welche sich schon jetzt hinter dem Tastenkürzel Windows + Punkt versteckt, erhält ein neues Design, eine Suche nach passenden Smileys und die Un­ter­stüt­zung von animierten GIFs. Zudem erhalten Insider im Windows 10 Build 20206 Zu­griff auf ein verbessertes "Voice Typing"-Feature. Die Diktierfunktion soll Sprache schneller in Text umwandeln, einfacher erreichbar sein und Satzzeichen automatisch einsetzen.Zu guter Letzt aktualisiert Microsoft das "Touch Keyboard", welches vorrangig auf mobilen Endgeräten zum Einsatz kommen dürfte. Die virtuelle Tastatur erhält neue Animationen und Sounds, Sonderzeichen sollen schneller zur Auswahl bereitstehen und auch der eingangs er­wähn­te, verbesserte Emoji-Picker wird direkt integriert. Ebenso erhält die aufgefrischte Bild­schirm­tas­ta­tur einen separaten Button zum Start der Diktierfunktion und ein essentielles Fea­ture, das Nutzern von Apple iPhones und iPads bereits bekannt ist. So kann der Cursor ab sofort mit Hilfe der virtuellen Leertaste an gewünschte Textstellen verschoben werden.Wie üblich gibt Microsoft an, dass viele der neuen Funktionen im Windows 10-Build 20206 nicht allen, sondern vorerst nur einer ausgewählten Gruppe an Insidern im Dev-Channel zur Verfügung stehen wird. Ob alle Neuerungen in der aktuell vorgestellten Form auch die finale Version des Betriebssystems erreichen, bleibt abzuwarten.