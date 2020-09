Windows 10 20H2: Insider Preview erhält neues Sicherheitsupdate

Anlässlich des Patch Days im September stellt Microsoft Insidern ein neu­es Preview-Build von Windows 10 20H2 zum Download bereit. Das ver­öf­fent­lich­te Sicherheitsupdate bringt die Verbesserungen der aktuellen Ver­sion 2004 mit Build 19042.508 in den Beta-Channel.

Verbesserungen des KB4571756-Updates für Windows 10 20H2

Adressiert eine Problematik mit einer möglichen Erhöhung der Privilegien in windowmanagement.dll

Behebt ein Problem mit einer Sicherheitslücke bei Benutzer-Proxies und HTTP-basierten Intranet-Servern. Nach der Installation dieses Updates können HTTP-basierte Intranet-Server einen Benutzer-Proxy standardmäßig nicht zur Erkennung von Updates nutzen. Scans mit diesen Servern schlagen fehl, wenn die Clients nicht über einen konfigurierten System-Proxy verfügen. Wenn Sie einen Benutzer-Proxy nutzen müssen, müssen Sie das Verhalten mit der Windows Update-Richtlinie "Verwendung des Benutzer-Proxys als Fallback zulassen, wenn die Erkennung mit dem System-Proxy fehlschlägt" konfigurieren. Diese Änderung betrifft nicht Kunden, die ihre Windows Server Update Services (WSUS)-Server mit den Protokollen Transport Layer Security (TLS) oder Secure Sockets Layer (SSL) sichern.

Sicherheitsupdates für die Windows-Anwendungsplattform und Frameworks, Microsoft-Grafikkomponente, Windows-Eingabe, Windows Media, Windows Shell, Windows-Cloud-Infrastruktur, Windows-Grundlagen, Windows-Verwaltung, Windows-Kernel, Windows-Virtualisierung, Windows-Speicher- und Dateisysteme, die Microsoft Scripting Engine und die Microsoft JET-Datenbank-Engine.

Die Updates für September 2020 im Überblick

Wie Microsoft in einem neuen Blog-Beitrag bekannt gibt, wird das jüngste Security-Update KB4571756 wie üblich zeitgleich für die öffentliche Windows 10-Version 2004 und die In­si­der Preview 20H2 zur Verfügung gestellt. Damit heben die Redmonder das neue Build im Beta-Channel (früher Slow Ring) auf den Stand 19042.508 an. Die Aktualisierung des Be­triebs­sys­tems steht zu­dem für Unternehmenskunden im Beta- und Release Preview-Channel zum Ausprobieren bereit.Interessenten können den Download der neuen Version direkt über die Windows-Update-Funktion anstoßen. Nachfolgend findet man den vollständigen Changelog (Patch Note) des Windows 10 Builds 19042.508 (20H2). Weitere Informationen zum Microsoft Patch Day im September findet man in unserer großen Übersicht