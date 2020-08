Huawei EMUI 11: Erste Infos zum Zeitplan des Android 11-Updates

In einem Interview gibt der chinesische Hersteller Huawei einen weiteren Ausblick auf den Zeitplan der kommenden EMUI 11-Oberfläche auf Basis von Android 11. Über 40 Smartphones sollen ab Ende Oktober ein Update erhalten. Zudem ist eine Beta-Phase geplant.

Mehr als 40 Smartphones sollen das EMUI 11-Update erhalten

Mit Hochdruck arbeitet Huawei derzeit an der Fertigstellung seiner neuen Smartphone-Ober­fläche EMUI 11, die ihre Premiere mit der Veröffentlichung des Huawei Mate 40 (Pro) feiern soll. Das zwischen September und Oktober erwartete Flaggschiff wird jedoch mit dem Soft­ware-Upgrade nicht allein sein. Im Herbst sollen auch die Geräte der P40-Familie inklusive der Pro- und Pro Plus-Versionen sowie das Huawei Mate 30 von der Aktualisierung pro­fi­tie­ren. Die hauseigene Google Android 11-Adaption des Herstellers basiert dabei auf dem Android Open Source Project (AOSP).Einen detaillierten Zeitplan und eine Übersicht von Modellen, die das EMUI 11-Update er­hal­ten sollen, gab Huawei im Gespräch mit den Kollegen von ComputerBase und t3n nicht bekannt. Softwarechef Wang Chenglu bestätigte jedoch, dass ab Oktober 2020 mehr als 40 Smart­phones mit Android 11 versorgt werden. Darunter auch ältere Geräte, die der Her­stel­ler selbst als "Legacy Devices" bezeichnet. Im Rahmen der Huawei Developer Con­fe­rence, die vom 10. bis 12. September stattfindet, will das Unternehmen zudem eine erste Beta-Version an Entwickler verteilen.Der aktuelle Smartphone-Marktführer soll mit dem Update auf EMUI 11 laut eigenen An­ga­ben über 250 Millionen Kunden erreichen. Auf die Unterstützung von Google muss man je­doch aufgrund anhaltender US-Sanktionen weiterhin verzichten. Essentielle Apps und Diens­te wie der Play Store fehlen auf aktuellen und kom­men­den Geräten. Als Alternative treten die Huawei Mobile Services (HMS) samt der ei­ge­nen App-Gallery ein. Obwohl sich diese Ein­schrän­kun­gen deutlich auf die Verkaufszahlen auswirken, konn­te Huawei aufgrund der ebenso schwä­cheln­den Konkurrenz Samsung vom Smartphone-Thron verdrängen