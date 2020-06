Huawei P40: Funktioniert auch ohne Google und wurde schnell billiger

Starke Hardware

Technische Daten zum Huawei P40 (Pro) Modell P40 P40 Pro Betriebssystem Android 10 (AOSP, keine Google-Dienste), EMUI 10.1 Bildschirm 6,1 Zoll, OLED, 2340 x 1080 Pixel 6,58 Zoll, OLED, 2640 x 1200 Pixel

90 Hertz CPU Kirin 990 5G OctaCore CPU, 2x Cortex-A76 2,86 Ghz, 2x Cortex-A76 2,36 Ghz, 4x Cortex A55 1,95 Ghz Speicher 8 GB RAM, 128 GB Flash, Nano Memory Card 2 8 GB RAM, 128/256 GB Flash, Nano Memory Card 2 Hauptkamera 50 Megapixel UltraVision mit RYYB, 4-in-1 Pixel-Binning, f/1.9, 16 Megapixel Ultraweitwinkel-Kamera, f/2.2, 8 Megapixel Telephoto mit OIS, f / 2.4 50 Megapixel UltraVision mit RYYB, 4-in-1 Pixel-Binning, f/1.9, OIS, 40 Megapixel Video- und Ultraweitwinkel-Kamera, f/1.8, 12 Megapixel SuperSensing Telephoto, f/3.4, TOF-Sensor Frontkamera 32 Megapixel, f/2.0, Tiefensensor 32 Megapixel, f/2.2, Tiefensensor, IR-Sensor, TOF-Sensor, Autofokus Netzwerk GSM, HSPA, LTE, 5G, Bluetooth 5.1, WiFi AX, NFC, e-SIM Satelliten GPS, AGPS, Glonass, Galileo, QZSS Sensoren Fingerprintsensor, Annäherungssensor, Umgebungslicht, Kompass, Beschleunigungssensor Besonderheiten IP53 Zertifizierung, USB Typ-C, Dual-SIM (Slot 1: NanoSIM, Slot 2: NanoSIM oder NanoMemory), e-SIM IP68 Zertifizierung, IR-Blaster, USB Typ-C, Dual-SIM (Slot 1: NanoSIM, Slot 2: NanoSIM oder NanoMemory), e-SIM Akku 3800 mAh 4200 mAh Maße 148,9 x 71,06 x 8,5 mm 158,2 x 72,6 x 8,95 mm Gewicht 175 Gramm 203 Gramm

Wie gut funktioniert eigentlich ein Android-Smartphone , dem sämtliche Google-Dienste vorenthalten werden? In einigen Bereichen etwas umständlicher, grundsätzlich aber nicht wirklich schlechter. Das ist das Fazit, das die Kollegen von ValueTech TV bei einem Test des Huawei P40 zogen. Diese Gerät des chinesischen Herstellers Huawei wird aufgrund des Embargos durch die US-Regierung nicht mit dem ausgestattet, was man von Android-Systemen ansonsten gewohnt ist.Vor allem fehlt natürlich der Play Store. Huawei versucht dies durch eine App-Suche, eine eigene Download-Plattform und den von Amazon betriebenen Android-App-Store auszugleichen. Darüber findet man fast alle Anwendungen, die man sich wünschen kann oder zumindest eine sinnvolle Alternative. Problematisch ist daran vor allem, dass die Entwickler ihre Updates meist im Play Store veröffentlichen und die neuesten Versionen nicht oder nur mit Verspätung auf den anderen Plattformen landen.Bei Huawei stellt man sich allerdings zunehmend darauf ein, dass man unter Umständen irgendwann dauerhaft ohne Google leben muss - das ist in China ja ohnehin der Fall. Daher baut das Unternehmen nach und nach eigene Services auf, mit denen man die verschiedenen Dienste des großen Internet-Konzerns ersetzen kann.Das Smartphone ist ansonsten Seitens der Hardware eindeutig in der Oberklasse angesiedelt. Das Smartphone ist mit einem schnellen Kirin 990-Prozessor ausgestattet. In diesen ist auch ein modernes Mobilfunk-Modem integriert, das das Mobiltelefon bereits für die langsam anrollenden 5G-Netze fit macht. Das OLED-Panel mit einer Bilddiagonalen von 6,1 Zoll ist hochwertig und der Akku hält mit seinen 3800 mAh auch über eine ordentliche Zeitspanne hinweg durch. Huawei bietet das Gerät offiziell für 799 Euro an, der Straßenpreis liegt aktuell aber bereits deutlich darunter - die günstigsten Angebote in unserem Preisvergleich sind bereits unter die 600-Euro-Marke gefallen: